Por Karen Hernández

A principio de este año, el país se paralizó ante la tragedia ocurrida en el Colegio Americano del Noreste, ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Aquel 18 de enero todo marchaba como un día de escuela normal pero en cuestión de segundos se convirtió en una masacre desatada por uno de los alumnos que abrió fuego contra sus compañeros y maestra para después quitarse la vida.

Tres de sus compañeros resultaron heridos, al igual que su maestra, quien perdió la vida dos meses después a causa del tiro en la cabeza. Ante lo ocurrido y por respeto a los menores y afectados, la prensa se mantuvo distante y no se volvió a saber abiertamente del caso.

Tras meses sin información el estado de salud de los heridos, el sábado pasado, la comediante Sofía Niño de Rivera compartió en sus redes una serie de imágenes donde aparece con Luis Fernando, uno de los sobrevivientes del tiroteo.

Y es que el adolescente fue invitado especial en el show que la comediante ofreció en Monterrey pues según cuenta la familia, cuando Fernando estaba en el hospital, la comedia de Sofía lo hacía feliz.

"Este show en Monterrey fue muy especial porque Luis Fernando me hizo el honor de acompañarme. Fue uno de las víctimas del tiroteo en el colegio Americano de Monterrey y sus papás me buscaron porque me dijeron que después de salir de un coma, a lo único que reaccionaba era a mis videos. Cada que los veía sonreía y se reía. Hoy está recuperándose poco a poco y su familia y él son unos guerreros. Los admiro y gracias por hacerme parte de este momento en sus vidas. Este show fue por ustedes. Mi carrera entera vale la pena por estas historias. Gracias a todo el público por darle una ovación de pie a Fer y su familia".

Luis Fernando fue unas de las víctimas con heridas de mayor gravedad y su estado de salud era crítico debido a un edema cerebral (inflamación) y una neumonía que complicaron su recpueración.

