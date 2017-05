La energía de este lugar es inexplicable. Estoy enamorada de este mundo y su naturaleza 😍🌊🔥🍃🌺🐾🌎 The energy of this place is inexplicable. I am in love with this world and its nature.

A post shared by 🅐🅘🅢🅛🅘🅝🅝 🅓🅔🅡🅑🅔🅩 (@aislinnderbez) on May 27, 2017 at 12:27pm PDT