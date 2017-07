Que la falta de dinero no sea un impedimento para disfrutar con los pequeños

Por redacción Nueva Mujer

Con el fin del ciclo escolar viene la pregunta obligada, ¿a dónde saldremos de vacaciones? Cuando el presupuesto es limitado no podemos pensar en salir a la playa, pero mantener entretenidos a los pequeños y que no se vuelvan loco se vuelve prioridad. Estas actividades te sacarán de un apuro y lo mejor es que no es necesario que inviertas tanto dinero.

MÁS: 5 hoteles boutique en San Miguel de Allende que sin duda se robarán tu corazón

Festival Internacional de Cine para Niños

Si quieres que tus hijos desarrollen el gusto por el séptimo arte, entonces deberías intentar llevarlos a este festival que tiene como objetivo fomentar la cultura entre los pequeños. Del 8 al 13 de agosto podrás acudir con los pequeños a formar parte de esta fiesta del cine que tendrá como sedes diferentes salas de la Cineteca Nacional, el Centro Cultural Universitario, los Faros de Oriente, Aragón, Tláhuac y el Museo Panteón San Fernando.

MÁS: Este es el rincón de México donde podrás sanar el alma y el corazón

El Papalote Museo del Niño

Si hay un lugar en el que encontrarás diversión para los niños de casi todas las edades, ese es el Papalote, que para este verano contará con diferentes actividades para los pequeños que incluyen concursos de disfraces, proyecciones 360º y todo a lo que el museo nos tiene acostumbrados.

Chapultepec

Este espacio es uno de los referentes para pasar la mañana de un sábado o un domingo. El Bosque de Chapultepec ofrece la posibilidad de disfrutar de diversión y cultura en un solo lugar. Puedes armar un recorrido en bicicleta con tus hijos que contemple espacios como el Castillo de Chapultepec, el Audiorama y el Museo de Historia Natural.

MÁS: Las playas más bonitas de México que debes visitar una vez en la vida

Parque Bicentenario

Este lugar se ha convertido en uno de los espacios más populares de los últimos años gracias a lo hermoso de su construcción. Encontrarás una pista para correr y canchas para hacer diferentes deportes. Cuenta con grandes areneros donde los más pequeños se divertirán y un jardín botánico en el que debes visitar el orquidiario.

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO:

Trenza de cascada, un bonito y fácil peinado para toda ocasión