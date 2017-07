'El mundo de Tim Burton' llegará al Museo Franz Mayer en diciembre de 2017.

Por Dayana Alvino

Hace un par de meses se dio a conocer que la exposición 'El Mundo de Tim Burton' llegaría a México para finales de este año. Ayer, por fin se dieron a conocer los detalles y no podemos con la emoción.

Será el próximo 6 de diciembre que el Museo Franz Mayer abra sus puertas para presentar (durante cuatro meses) la exposición que albergará más de 500 objetos, entre los que destacan esculturas, dibujos, pinturas y documentos, que fueron extraídos de la casa del ingenioso director en Londres.

Si tú, como nosotras, ya estás ansiosa por ver la exposición, te compartimos a continuación las películas de Tim Burton que sí o sí tienes que ver antes de acurdir al Franz Mayer.

'Ed Wood'

Esta es una cinta llena de desalineados, indisciplinados e indeseados personajes. Uno de los trabajos de Burton más apreciados por la crítica cinematográfica, y no porque la historia trate de un cineasta, sino por el excelente trabajo de dirección.

'Edward Scissorhands'

Esta es una historia que Burton había estado pensando desde su adolescencia, que finalmente se convirtió en un "cuento de hadas diferente, pero dulce". El giro que el director le dio a la historia de Frankestein se ha convertido en un clásico imperdible de su filmografía.

'Beetlejuice'

La segunda película de Burton demuestra sus cualidades, como el humor caricaturesco y su brillante manera de crear personajes extravagantes, de forma magistral. Además su historia tiene un giro cuando los muertos son perseguidos por los vivos en escenarios alucinantes.

'Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street'

Amor, venganza, locura y mucha sangre se mezclan en esta cinta. Pero el plus son las escenas musicales inspiradas en la versión de Broadway que aparecen aquí, ¿Johnny Depp cantando? No lo hace de lo mejor, pero todo se compensa con el espectáculo sangriento.

'Frankenweenie'

Fue casi tres años después de que realizará el cortometraje con el mismo nombre, que enloqueció a Disney, que Burton tuvo la oportunidad de llevar al cine toda la historia. Tiene una trama con la que las personas se identificaron porque cualquiera quisiera revivir a su mascota favorita.

'Big Fish'

Esta es una película arrebatadora, sentimental y lúdica sobre la muerte, y el deseo permanente de conocer de dónde venimos antes de enterarnos a dónde vamos. Más allá de las magníficas imágenes, se encuentra la historia de un padre y un hijo que luchan por comprenderse y aceptarse.

'Corpse Bride'

Este es el primer largometraje de animación de Burton. Al menos para la crítica, vale la pena precisamente por el trabajo de animación y no por la historia (clásica y predescible). Sin embargo, es una cinta que ningún fan del director debe perderse.

Claro, esta lista no abarca todas las buenas películas de Tim, por lo que sí te da tiempo puedes ver muchas más cintas, como 'Charly and the chocolate factory' o 'Pee-Wee's big adventure'.

