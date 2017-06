La actriz comenzó su carrera en el cine en el año 2005 y hasta el momento su ascenso no se ha detenido.

Gal Gadot ya es una de nuestras actrices favoritas, sí en gran parte gracias al extraordinario trabajo que realizó interpretando a la Mujer Maravilla (y eso es algo que aseguran los críticos y que respaldan las millonarias ganancias que ha tenido la película desde su estreno).

Claro, la carrera de la ex reina de belleza no comenzó con esta cinta. De hecho su primera aparición en el cine fue en la película "Fast & Furious: Aún más rápido" donde interpretó a Gisele Yashar (papel que repitió en tres filmes más de la saga). Desde ese momento Gal ha participado en diversos proyectos, algunos más exitosos que otros, que sin duda han contribuido al éxito que tiene ahora.

Ya sea que hayas visto su trabajo o no, a continuación te presentamos algunas de las películas de Gal Gadot que te dejarán aún más claro su talento y por qué se ganó ser la Mujer Maravilla.

Criminal

En esta cinta Gadot tuvo la oportunidad de demostrar sus calidad interpretativa al lado de actores reconocidos como Kevin Costner y Tommy Lee Jones, y en ningún momento se quedó atrás. Su papel como la esposa del protagonista, Ryan Reynolds, ayudó a que la historia lograra convertirse en una película de acción inteligente.

Keeping Up With the Joneses

Gal tuvo la oportunidad de mostrar su lado cómico gracias a esta cinta, y no lo hizo nada mal. Además también demuestra una personalidad fuerte y atractiva como la esposa de Jon Hamm (un asesino). Si bien esta no es la película que marca su carrera, sí es en la que demuestra que puede hacer diversos papeles con facilidad.

Triple 9

Un thriller intenso en donde Gadot personifica a Elena. Un trabajo que para la critica fue bastante bueno, sobre todo porque destaca de entre el reparto. La historia trata de una banda de criminales que tienen que efectuar un robo muy peligroso para evitar el chantaje de la mafia rusa; para lograrlo tendrán que matar a un policía.

Fast & Furious 6

De todas las películas de la saga en las que participa Gal, esta es sin duda en la que más brilla como miembro del equipo de Toreto. Desde que la producción de las cintas vio a la actriz supo que ella jugaría un papel clave para su éxito y siempre reconocieron su trabajo, aunque decidieron terminar con su participación (de forma muy trágica).

Batman vs Superman

En esta cinta Gal Gadot aparece por primera vez como la Mujer Maravilla, cosa que dejó a todos los fans entusiasmados con su actuación. Su trabajo en esta película es el inicio de un personaje que hasta el momento ha encantado a la crítica, razón por la cual ya está confirmado para protagonizar al menos un filme más.

