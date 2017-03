La cantante actual de género urbano señala que sus temas nunca ofenden ni hacen ver a la sujeres como objetos sexuales.

Por Gabriela Vaca Jaramillo

A propósito de la presentación de Maluma en Viña del Mar, cuando la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) pidió al artista que evite interpretar canciones que denigren a la mujer, la cantante urbana Karol G, reconocida actualmente en el género urbano, reconoció que desde su punto de vista no compone para que la mujer sea vista como un objeto sexual en sus canciones.

"Una cosa es irse a lo sensual, otra muy diferente a lo sexual y yo no le he ofrecido eso a mi público, de hecho por eso tengo una gran cantidad de mujeres que apoyan mi estilo ya que no es grosero y me gusta eso porque yo me debo, en su mayoría, a ellas.

Es verdad que yo he participado con varios cantantes de reguetón pero quiero ser muy clara que yo me responsabilizo de lo que yo canto, de mi parte, de mi letra. Con el trap (un nuevo género de reguetón sin filtro) es que los artistas urbanos se han explayado en sus letras misóginas pero puedo garantizar que esa no es mi idea. El ritmo ya lo tengo y pues continuaré ganándome el cariño del público", enfatiza Karol.

Durante una entrevista, en su paso por Ecuador, Karol comenta que "ha 'peleado' duro para darse a conocer". En alguna ocasión escuchó a varios empresarios sobre la desconfianza de apostarle a una mujer para un concierto y rechazaron su propuesta. "Todavía hay gente que no cree que podamos estar escenarios solo por ser mujer. ¿Es que acaso solo los hombres pueden hacerlo?", cuestiona.

DESCUBRE MÁS:

Su carrera en la música empezó con altibajos, más bajos que altos, según ella misma lo cuenta. Participó en un reality de talentos en Colombia cuando era muy pequeña y luego trabajó con una compañía disquera asociada a otra empresa en Puerto Rico de donde adquirió esos tintes del género urbano que a su criterio "estaban creando un personaje que no existía porque no tenía que ver para nada con su personalidad".

Al finalizar este contrato Karol sintió que la música urbana además del reguetón y R&B le gustaban por lo que empezó a definir una identidad artística para insertarse en el mundo musical. "Estuve intentando y componiendo por 8 años pero nada me funcionaba hasta que vi que el toque romántico llegaba más directo al público, con temas para dedicar.

Al inicio dije que una mujer en este género no hay y tendré un camino abierto y fácil pero no fue así, me equivoqué. Sentí de parte de los medios que me hacían a un lado afirmando que el fuerte en este campo es de los hombres y mi propuesta no era salir a competir con ellos sino una mujer cantando reguetón con letras bonitas pero no aceptaban esta idea", cuenta.

Al ver esa discriminación al inicio de su carrera se apegó a los mismos artistas como el caso de Reykon que le dio la oportunidad de ser su corista por dos años, así como los temas compartidos con Nicky Jam, De La Ghetto, Ozuna y muy pronto con Daddy Yankee. "Que lindo que sea una mujer la que le de un giro a este género, con tener un espacio es suficiente para iniciar y soñar con más cosas", afirma.

"Yo superé al machismo gracias al apoyo de mi padre quien siempre me enseñó a demostrarle al mundo que yo puedo. No importaba quien me diga que no a mis proyectos, yo siempre insistí. Sin embargo, un día, hace cuatro años yo mismo dije no puedo más, esto no es para mi y estaba decidida a estudiar Mercadeo pero mi padre me dijo que no sabía cómo iba hacer yo pero que no espere un centavo de su parte.

Recuerdo que estuve como tres meses buscando una solución para financiar mi carrera hasta que la música nuevamente tocó mi puerta. Nicky Jam había escuchado una canción mía y le gustó por lo que decidimos cantarla juntos y pues aquí me tienen demostrándole al mundo que lo he logrado", manifiesta.

Su tema "Hello" ha sido todo un éxito en varios países de Latinoamérica, especialmente en las redes sociales donde el video se hizo viral, además en Spotify ya hay más de 10 millones de reproducciones y más de 61 millones de vistas a su video, número que triplicaron la cifra en apenas tres meses a diferencia de "Casi Nada", otro tema con el que saltó a la fama Karol G.

Con la canción "Hello" ganó un Disco de Oro por ventas en EEUU pero cuando Karol G llegó a Ecuador obtuvo un Disco de Platino, máximo reconocimiento en la industria musical. Con este premio, Karol G se ha llevado tres Discos de Platino en Ecuador, los dos primeros por el tema "Casi Nada".

"Me voy súper feliz, yo no lo podía creer pero estoy muy emocionada de saber que mi música gusta al público ecuatoriano. Además estoy agradecida por el recibimiento y la calidez de la gente de acá. Tuve la oportunidad de estar en el Cotopaxi y la gente se acercaba para pedirnos fotos y autógrafos. ¿A quién no le encanta sentirse querido?", señala Karol, quien próximamente hará una ira por Europa y anticipó que está preparando su nuevo sencillo.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Esto es lo que significan los nombres de las famosas