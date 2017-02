Vesta Lugg y Power Peralta protagonizan el último video cilp de la cantante chilena.

Turn off the Lights es el nombre del primer sencillo del nuevo disco de la artista chilena, quien junto a Power Peralta busca mostrar al mundo el trabajo de grandes artistas nacionales, en todas sus facetas.

"Con este videoclip queremos transmitir una tensión sensual, a través de las luces, planos cerrados y momentos" comenta Vesta Lugg, quien está muy feliz con el resultado y que espera todos puedan disfrutar con esta apuesta audiovisual, que busca impactar e incomodar, a todos quienes vean este nuevo trabajo.

Power Peralta, tiene una gran trayectoria internacional, serán parte del nuevo proyecto de televisión de Chilevisión, en donde buscarán a los mejores bailarines del país y también serán jurados en la próxima versión del Festival de Viña del Mar. Ellos, conectaron de inmediato con la idea propuesta por la directora Javiera Eyzaguirre y de la misma cantante. "Nos interesó mucho trabajar con Vesta, porque sabemos que es una artista que viene fresca, con nuevas influencias, viene con ganas de irrumpir, de innovar", señaló Gabriel Peralta.

La visión artística de los hermanos Peralta, las ganas de proponer y atreverse de Vesta Lugg y por supuesto la aplicación de todo esto en las manos de una gran creadora audiovisual, es el resultado del nuevo videoclip de la cantante.

Vesta Lugg, conversó con E! Online Latino, sobre este nuevo video:

¿Qué querías transmitir con el videoclip de Turn Off The Lights?

Con el videoclip queríamos transmitir una tensión sensual, emitida a través de las luces, de momentos, de planos cerrados y esta cercanía entre un personaje masculino y uno femenino que tenían una conexión y una complicidad. El tema del video más que nada tiene que ver con esa complicidad y un placer culpable, y como a través de un juego de luces y cámara, vamos contando una historia a las personas que lo están viendo.

Tú escribiste la canción, ¿En qué te inspiraste?

La canción estaba inspirada en una historia que provocó en la temática más sensual, una vivencia con un personaje masculino, que en cierta forma gatillaba un placer culpable en un personaje femenino, y es por eso la decisión del contenido en el videoclip.

¿Cómo fue trabajar con los Power Peralta?

Los Power Peralta fueron una grata y gran sorpresa, desde el minuto que aceptaron trabajar con nosotros en este proyecto. Ver a los Power crear cada paso y crear cada contenido de forma única, es un verdadero regalo, tienen una pasión que los diferencia de las masas, y trabajar con ellos fue un orgullo, un halago, y por supuesto creo que sin ellos, este videoclip y el resultado no sería el mismo.

¿Por qué decidiste que Javiera Eyzaguirre, fuera la directora de tu videoclip?

Me había tocado trabajar con Javi Eyzaguirre varias veces en otros proyectos, pero nunca en un videoclip, llevábamos mucho tiempo conversando acerca de nuestra pasión por la música, y el tipo de pop que a ambas nos gustaba y llegué a la conclusión que la Javi era la mejor persona para darle ese toque popero, elegante y estéticamente estable a Turn Off The Lights, y la propuesta visual. Creo que la mano femenina y empoderada que tiene Javi también me representa muy bien.

