En entrevista con Revista Caras, la cantante habló de uno de los episodios más duros de su vida, un abuso sexual que sufrió cuando era adolescente.

La ex "BKN" repasó episodios de su vida y cómo fue su paso por la serie juvenil que la hizo famosa, donde no todo fue color de rosa como podría pensarse. Cuando tenía cerca de 15 años y en una gira, sufrió un abuso que pudo terminar mal.

"(En BKN) Éramos un elenco que viajaba mucho sin supervisión paterna. Nos íbamos de gira con la banda que tenía la serie. Y cuando se junta el mundo de la tele con la música en fiestas y situaciones nocturnas, puede pasar casi cualquier cosa...Así, como a los 14, 15, me tocó que hombres maduros se fijaran en mí, se insinuaran, algo que nunca fue correspondido de mi parte", relató en la entrevista.

Fue de esa misma forma que se vio en una situación tremendamente peligrosa. "Después de un concierto, un personaje maduro se metió en mi pieza y se fue encima mío. En un principio me paralicé, estaba sola... Me puso en la cama, se subió sobre mí y empezó a sacarme la ropa. En un principio no pude ni supe cómo moverme, estaba paralizada. Entonces uno de mis compañeros de elenco entró a verme porque en ese minuto éramos pareja, y lo sacó", detalló la Youtuber.

Lugg expresó que con contar lo que le había pasado, pretende motivar a otras mujeres a que hagan lo mismo si se han visto en situaciones similares. "Si hay mujeres que están leyendo esta entrevista y viven una situación que no debería estar pasando, lo primero que les aconsejo es que pidan ayuda".

Pero no era la primera vez que la joven daba indicios de que había sido abusada. El año pasado, la actriz visitó el programa radial de Nicolás Copano en donde contó su experiencia de acoso que sufrió cuando trabajaba en televisión, aunque en esa oportunidad no dio mayores detalles.

