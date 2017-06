La ex Miss Chile cambió radicalmente su vida, hoy está dedicada a prepararse para ser doula.

Tras ser rostro telesivo durante años, la animadora Savka Pollak cambió radicalmente de rubro. Ahora se prepara para ser doula, tal como contó ella misma en el programa Intrusos de La Red.

DESCUBRE MÁS:

Muchas personas confunden el rol de una matrona o partera con el de una doula, pero son totalmente distintas. Su rol primordial es acompañar a la mujer en el embarazo, parto y posparto con apoyo directo. La doula que no se ha entrenado en educación perinatal y no está preparada para ofrecer clases de parto, no hace nada clínico, como escuchar latidos fetales, tomar la presión, hacer exámenes vaginales o palpar la posición de los bebés.

"Una doula es una mujer, puede ser un hombre también, que acompaña a una mujer a parir. La misión de la doula es el acompañamiento emocional de la mamá. No importa el parto que haya decidido tener", explicó en entrevista con Intrusos.

Y aunque recién está comenzando a aprender las técnicas para convertirse en una doula, la ex conductora de televisión de 43 años, está muy entusiasmada y quiere seguir aprendiendo. "Esto que yo hice es la parte inicial. Ahora, para poder ser una doula certificada, hay un camino mucho más largo que esto", aseguró.

Si bien está en la mitad del proceso de aprendizaje, ya piensa en especializarse. "Me tiene super ansiosa el poder asistir a algún parto, el poder empezar este camino. Pero como te decía, puedes trabajar en el post parto, en lactancia. El próximo año también quiero hacer un diplomado de apego seguro. Son todas cosas complementarias".

Mientras tanto, Pollak tiene un fanpage en Facebook y un blog donde comparte información sobre mujer y maternidad. "Este espacio es un lugar de encuentro para las mujeres. Madres, abuelas, jóvenes. Todas las opiniones y experiencias son respetadas", describe en su página.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Ellas son las famosas gay que no han ocultado su amor y lo comparten en redes sociales