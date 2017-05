La joven alzó la voz sobre las críticas a su desnudo en una revista.

Raquel Calderón estuvo este jueves en Vértigo y como era de esperarse, el tema de las sugerentes fotos que se tomó en una revista a principios de esta semana, salió a colación, y al ser consultada por las críticas directas de su padre, la licenciada sacó la voz.

Recordemos que tras la aparición de las imágenes, el mismo Hernán Calderón, abogado y padre de Kel, condenó la sesión y usó duras palabras para referirse a su hija. "Encuentro que se expone innecesariamente. No tenía ninguna necesidad (de hacerlo). No es propio de una mujer empoderada. Con esa foto lo único que hace es caer en una situación ordinaria", expresó en Lun.

#FreetheNipple 👊 nos vemos en VÉRTIGO A LAS 22:30 POR CANAL 13!✌️ @issue_official @claudiorobles @ibarriaa @tomasmeersohn Una publicación compartida de Raquel Calderon Argandoña (@k3lcalderon) el 25 de May de 2017 a la(s) 6:20 PDT

Al respecto, y en una de las "preguntas del pueblo", le preguntaron qué sentía por lo que había dicho su padre. "Yo a mis papás los amo, me enorgullezco de ellos (...) pero en estos temas, las mujeres de mi generación tenemos la obligación de derribar estereotipos", dijo.

Y criticó la visión de su papá. "Él (Hernán) es muy machista y no estoy dispuesta a aceptar ese sermón ni de mi jefe ni de mi papá", enfatizó.

Además aseguró que su profesionalismo no se ve perjudicado por ese tipo de fotos, sino que por otros factores. "Mi calidad de licenciada no depende de las fotos que me saque o de la ropa que decida ponerme".

Al parecer, sus honestas declaraciones fueron muy bien recibidas por los televidentes de Vértigo, quienes la hicieron ganadora de la última jornada.

