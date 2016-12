Casi 40 mil personas le han dado "me gusta" a la publicación en la Raquel Calderón defiende su derecho a hacer lo que quiera.

Por estos días la hija de Raquel Argandoña ha estado en el centro de la polémica por haber subido algunas fotos a tu cuenta de Instagram donde aparece en topless. Ambas fotos en un contexto artístico y en el marco de entrevistas para diferentes revistas.

A raíz de dichas publicaciones cientos de personas, en su mayoría mujeres según ella misma dijo, sintieron el derecho de criticarla por redes sociales de las más diversas formas. Cansada de tanto reclamo, alzó la voz y escribió un comunicado respondiendo a todos aquellos detractores, donde además aprovechó de reivindicar el derecho de las mujeres de mostrarse como quieran donde quieran.

Esta es la declaración:

"Estoy impresionada con algunos comentarios que he recibido los últimos días con respecto a las fotos que he estado subiendo o que se han publicado en @caraschile o en @yeguamagazine. Discrepo profundamente de las personas que piensan que para demostrar mi intelectualidad tengo que andar de traje dos piezas y maletín en mano. Discrepo de los que piensan que una mujer no tiene derecho a mostrarse sexy y ser inteligente. Me impresiona que la mayoría de los comentarios vienen de MUJERES. Chicas nunca dejen que alguien les diga lo que pueden o no pueden hacer. No tengan vergüenza de disfrutar de su sexualidad o sensualidad como mejor les parezca. Que nadie les haga elegir entre "sentirse lindas o ser inteligentes", ya basta con que nos pregunten "como "X" te dio permiso" porque las relaciones de pareja se basan en amor, respeto y admiración y nadie tiene que "darles permiso" para hacer nada. No sean ustedes víctimas de su propio machismo. Sean siempre dueñas de sus decisiones, defiendan sus opiniones (cualquiera que estas sean) y nunca dejen que el respeto que se merecen dependa de que tan "mojigatas" o "conservadoras" están dispuestas a ser. No permitan que su cerebro dependa de cuanta ropa andan trayendo encima. Rodeense de gente que las ayude a empoderarse y a cumplir todos sus sueños. Son todas únicas y tienen el derecho de expresarse a su gusto.

Por Mi parte, no acepto que mi calidad de mujer, de profesional o de abogada dependa de la forma en que decido vestirme o desvestirme.

Necesitaba sacarme esto de Adentro. Gracias a los que se dieron la lata de leer"

La publicación tiene cerca de 40 likes y se ha ganado cientos de comentarios de positivos y de apoyo.

Estas son otras de las imágenes señaladas por Raquel en su mensaje



