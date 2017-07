Un video clip en Youtube la lanzó a la fama.

Conmoción ha causado en Youtube el descubrimiento de la "Princesa Alba". Una cantante de reggeton chilena, que demostró su fanatismo por Colo Colo grabando el videoclip de su canción "My Only One" en el mismísimo Estadio Monumental y sus alrededores.

La producción audiovisual ha causado revuelo en redes sociales por algunos usuarios quienes en menos de 24 horas que ha estado en la red social, se tomaron con humor el video y la letra de este.

"Antes las princesas usaban coronas, ahora usan la camiseta del colo (sic)", reza el mensaje, acompañado por imágenes de mujeres vestidas con ropas estrafalarias y con letras relacionadas con Colo Colo.

Aunque algunos han calificado el video de "flaite", fue la misma protagonista quien salió a defender su performance, y además habló de su estilo de vida. "Leía comentarios como: "soy colocolina y no me representan en absoluto" y no pretendo eso, yo represento mi música, lo que me gusta y bye", fue uno de sus post en Facebook.

"No, no soy de Macul. Mi familia es new rich, siempre me movi entre pedro aguirre cerda y maipu (que es donde viven mis abuelitas preciosas < 3) y Las Condes", contextualizó sobre su vida.

"Me siento liberada de prejuicios, no tengo porqué responder a patrones de fachos flaites de "ah tenis que ser marginal para ser princesa alba", "las niñitas cuicas no pisan el monumental". Yo andaba con mis zapatillas del colo que tenían rueditas en mi colegio de mujeres en vitacura y era raro po. Pero eso supongo, si colo colo es chile todos podemos ser albos", agregó.