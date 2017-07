La actriz celebró su cumpleaños con una emotiva reflexión.

La actriz Patricia López cumplió 40 años y aprovechó el cambio de folio para reflexionar sobre esta etapa de su vida. "Feliz a los 40. Es extraño, nunca imaginé llegar a esta edad, lo cierto es que nunca me he proyectado mucho, solo vivo el presente con mucha intensidad", escribió en su cuenta de Instagram.

Agregó que está llena de energía para seguir trabajando y aportando al arte, que siempre ha sido su gran pasión. "Sigo soñando, imaginando mil proyectos, no descanso para crear obras bellas e importantes en mi pais vinculadas al arte. Quiero con fuerza, compartir mi conocimiento con las nuevas generaciones, a lo largo de todo Chile y que mi experiencia inspire a [email protected] ".

Por último, habló de su deseo de convertirse en madre, "Sigo deseando un hijo precioso que espero Dios quiera enviarme".

Tiempo atrás, en una entrevista para Nueva Mujer, ya había expresado sus ganas de tener un hijo, y cómo el tema de la maternidad, sigue estando pendiente en su vida. "Siento que la maternidad es un lugar de generosidad que tengo que experimentar para evolucionar. Parte de mi evolución es ser madre. Sería fácil decirte que me imagino sin hijos, pero habría un vacío constante en mí. Me conozco, soy sensible y no creo que pueda llenar ese vacío con una casa, un auto nuevo o un romance", expresó.

