La actriz se casó el fin de semana.

Pamela Leiva "dio el sí" este fin de semana junto a su pareja, Carlos Segura, en una entretenida fiesta donde incluso, cantó y bailó cueca.

La comediante, que se hizo famosa por su participación en el reality de Canal 13, "1810", publicó un emotivo mensaje en Facebook tras su matrimonio donde recordó cómo conoció a su marido. "Había estado enterrada en mi cama todo el día, sin ganas salí de ella, me duche, maquille, me vestí y me fui hacer un show. Y nada hacia presagiar que esa noche desde el escenario conocí a mi hoy Marido", escribió. Y agregó, "Ayer me sentí en mi propio final de teleserie".

"Me reconcilie con mi historia por que tengo el corazón atiborrado de tanto amor", expresó en el mensaje.

También aprovechó a de agradecer a sus seguidores de Instagram por la buena onda que siempre le envían. "Gracias infinitas a todos ustedes mis amigos de instagram que siempre me envían sus buenas vibras y no puedo dejar de compartir con ustedes este momento tan especial, leo y guardo en mi corazón cada uno de sus comentarios".

"Solo me queda decirles una frase robada del gran Sergio Nakasone "déjate sorprender" la vida es una, cada momento único e irrepetible disfruten el camino con baches incluidos se los digo yo, que me saque la recresta tantas veces y que me seguirá pasando, pero ahora con alguien q me de su mano para levantarme", reflexionó.

Y por último, muy en su estilo, envió un mensaje a todas las mujeres solteras que están en busca del amor, "Y para todas esas solteras en busca de su amor... les digo: "si yo pude, todas las pueden ctm"".

Gracias @moncada_photograph y @soledadprovens cc @meg4leke Una publicación compartida de pamelitaleiva (@pameleiva) el 21 de May de 2017 a la(s) 11:33 PDT

Gracias @soledadprovens por hacer de nuestro matrimonio una fiesta hermosa donde disfrutamos a concho con cada uno de nuestros invitados. ❤️❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida de pamelitaleiva (@pameleiva) el 20 de May de 2017 a la(s) 8:55 PDT

