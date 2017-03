Kika Silva estuvo de cumpleaños y en el matinal Bienvenidos le hicieron un particular regalo.

La reina de Viña, Kika Silva, cumplió 25 años y para celebrarlo, sus compañeros del matinal del 13, Bienvenidos, le regalaron nada más y nada menos que una mascota.

Eso si, no se trata de un gatito o un perrito, sino que de un lechón. Fue su generalísimo, Nacho Pop quien la sorprendió primero con 100 rosas rojas, y luego con el cerdito.

DESCUBRE MÁS:

Silva indicó que le encanta este animal y lo bautizó como "Kika Pig".

Mejooor cumpleaños 🎂 💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕 💕 @bienvenidos13 Una publicación compartida de Kika Silva (@kikasilvas) el 20 de Mar de 2017 a la(s) 9:37 PDT

Al pasar del día, la joven deportista bautizó a su mascota como "Roxy"

Mi nueva amiga Roxana (roxy) regalo de @bienvenidos13 💕🎂 Una publicación compartida de Kika Silva (@kikasilvas) el 20 de Mar de 2017 a la(s) 3:01 PDT

Sin embargo, Kika no podrá conservar su regalo por mucho tiempo. Por razones lógicas como el crecimiento y los requerimientos básicos de un animal no doméstico como un cerdito.

Para aclarar a quienes le preguntaron qué haría con su particular presente, contó en su cuenta de Instagram lo siguiente: "Aquí estamos descansando con Roxy... Para los que preguntan fue un regalo de @bienvenidos13 la rescataron de una granja y me la dieron porque soy una amante de los cerditos y los mini pigs aún no están en chile (si estoy mal por favor avísenme) ella es una cerdito normal.. Va a crecer por lo mismo la tendré unos días conmigo y la llevaremos a un campo bien cuidada. 🐽🐽🐽💕💕"

Aquí estamos descansando con Roxy... Para los que preguntan fue un regalo de @bienvenidos13 la rescataron de una granja y me la dieron porque soy una amante de los cerditos y los mini pigs aún no están en chile (si estoy mal porfavor avísenme) ella es una cerdito normal.. Va a crecer por lo mismo la tendré unos días conmigo y la llevaremos a un campo bien cuidada. 🐽🐽🐽💕💕 Una publicación compartida de Kika Silva (@kikasilvas) el 21 de Mar de 2017 a la(s) 6:00 PDT

descubre más En imágenes

Estos fueron los looks más desafortunados de la alfombra roja de Viña del Mar