La cantante alzó la voz contra quienes rechazan a los extranjeros.

Millaray Viera criticó duramente a todos quienes han salido a rechazar la llegada de extranjeros a Chile, producto del brote de lepra que se ha registrado en nuestro país, más precisamente en Valdivia.

Fue en este contexto en que la actriz quizo expresar su enojo frente a dicha situación y la ola de comentarios xenófobos que se han registrado en redes sociales.

"Hola, soy Milla y soy hija de un inmigrante, sí, de un INMIGRANTE y no de uno de esos con doctorados elegantes, de uno pobre como no puedes llegar a imaginar, uno que no terminó el colegio siquiera, uno que llegó aquí buscando hacer lo que amaba, pero también derrotar la pobreza en la que vivía. Claro, él nació blanco, carismático, las mujeres lo encontraban guapo y gustaban de su acento, nadie imaginaba del infierno que escapaba, hasta que ya siendo una celebridad pudo contarlo", detalló sobre los primeros años que vivió su padre, el cantante uruguayo Gervasio Viera, en Chile.

"Por años fue un extranjero (si, se le catalogaba como extranjero y no como inmigrante), nadie jamás lo culpó de quitarle trabajo al esforzado músico chileno, más bien le pedían autógrafos, lo abrazaban y aplaudían. Hasta hoy lo tocan en espacios de música chilena, hasta el día de hoy me paran en la calle para tocar un pedazo de él...", agregó sobre la trayectoria de su papá.

Y reflexionó sobre cómo nuestra sociedad se ha puesto tan discriminadora. "Verdaderamente no entiendo qué nos pasó en el camino, hace algún tiempo, cuando volví de vivir en el extranjero por 6 años, me pareció tan lindo que Chile se estuviera haciendo "cosmopolita" o "diverso" o eso pensaba yo. Junto con todos estos bellos colores y nuevos sabores, llegó la insensatez, el nacionalismo absurdo, la ignorancia, la intolerancia, el odio, el racismo y la xenofobia... Y me avergüenzo compatriotas, me avergüenzo como hija de inmigrante, como la inmigrante que he sido, me avergüenzo y quisiera esconder la cara al ver a un amigo haitiano o colombiano, pero prefiero pedir perdón, prefiero abrazar, acoger y hacer un llamado, desde esta pequeña plataforma, a todos los avergonzados, a unirnos por ellos, es hora de actuar!"

Y eso no fue todo. Viera aprovechó de hacer una critica política sobre lo que está sucediendo. "Aquellos que las encuestas indican como nuestros próximos gobernantes, están propiciando este clima de odio y avivando la cueca de los ignorantes, mismos que están haciendo aún más difícil la vida de quienes llegaron aquí buscando una salida, dejando a sus familias atrás. No se deje engañar, infórmese, deje el prejuicio, no caiga en la trampa del fascismo populista".

Por último, terminó el relato pidiendo mayor inclusión y tolerancia con las personas que llegan a buscar nuevas oportunidades. "Defendamos a nuestros hermanos inmigrantes del odio, este país lo hacemos entre todos, hagámosles saber cuán valiosos son, cuánta importancia tienen, cuán bienvenidos serán siempre..."

