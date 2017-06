Guía Láctea es el nombre del nuevo programa de la Productora Mediamix que será conducido por la cubana que, a fines del año pasado, se alejó de la pantalla chica luego de terminar contrato con La red.

La ex chica Morandé, cambió de rumbo y desde el próximo lunes 12 de junio estará a cargo de la conducción del programa Guía Láctea, que será trasmitido por el canal 47 de VTR de lunes a viernes a las 19:00 hrs., para abordar todos los temas que conlleva el ser padres. Un programa único en la televisión chilena en donde con especialistas e invitados se tratarán temas como: fertilidad, embarazo, parto, nutrición y todo lo que conlleva el universo de la maternidad.

A pesar de que Mey, no pensaba volver a la televisión luego de que en diciembre del año pasado se le terminara el contrato con La Red y que, además ella misma decidiera no negociar para quedarse, para así privilegiar el cuidado de sus hijos, no pudo resistirse a participar de este nuevo proyecto.

"El Así Somos, era en vivo, tenía que dejar a mi hijo y al chinito a cargo de otra persona todos los días y eso me angustiaba; me costó mucho ser madre y perderme tanto tiempo con ellos, me hacía sentir mal, pero cuando me contaron de Guía Láctea el tema me cautivó y además los horarios son ideales y no tendré que alejarme a diario de ellos, así que acepté feliz"

Es así, como esta cubana madre de un niño de 2 años y cuidadora de un pequeño del Sename por su rol como Familia de Acogida, se trasformó en la flamante conductora de "Guía Láctea", realizado la productora Mediamix que apostó por producir el primer programa nacional enfocado netamente en el mundo de la maternidad.

"En el programa hablaremos de fertilidad, infertilidad, embarazo, parto, cuidados de los bebés, crianza responsable y muchos temas más, siempre apoyados con especialistas que enseñarán a los padres primerizos, a quienes están en buscando tener un hijo y también a quienes ya los tienen, todos los detalles que, hasta el momento, nadie contaba en la televisión", cuenta Mey.

La producción también contará con repeticiones al día siguiente, a las 8 de la mañana y a las 14:00 horas para que así nadie se pueda quedar sin ver Guía Láctea por las pantallas del canal Vive de VTR.

Se viene @guialactea Lunes 12 a las 19:00 canal Vive. Todo un universo para los padres!!! Ven acompañarnos en esta nueva y maravillosa aventura de ser #mama #hijosdelalma #mediamix #canalvive #guialactea Una publicación compartida de Mey Santamaría (@mey_santamaria) el 6 de Jun de 2017 a la(s) 11:51 PDT

