La cubana empatizó con Vesta Lugg y contó lo ocurrido en un programa de televisión.

Luego de que saliera a la luz una entrevista en la que Vesta Lugg contaba que había sido víctima de abuso a los 15 años, durante en una gira de la serie BKN, la cubana Mey Santamaría también contó que vivió un episodio similar, pero en una gira de la Teletón.

En conversación con Intrusos, la conductora dijo que hace 14 años, también fue acosada por un hombre, del cual no quiso dar su nombre, pero sí dijo que era un personaje muy conocido de la televisión y "de familia". "Apenas lo sentí entrar me paré y lo saqué a patadas", explicó.

Al día siguiente de lo ocurrido en la pieza de un hotel, el hombre involucrado le pidió disculpas después de que la bailarina lo amenazara con denunciarlo. "Si la volvía a molestar, lo denunciaría", expresó.

Sobre las razones que la llevaron a guardar silencio dijo que, "en ese momento no tenía el verdadero coraje para contarlo y denunciarlo".

Consultada por el la identidad del hombre en el programa radial de Julio César Rodríguez, Santamaría dijo que no lo diría. "Si no lo dije en aquel minuto, no tiene ningún sentido hacerlo ahora", señaló. "No lo voy a acusar. Sólo espero que ya no siga cometiendo ese tipo de imprudencias", agregó.

Tras su declaración en el programa de televisión, el equipo de Teletón la contactó para saber porqué no lo dijo en ese momento. "No me sentía preparada", explicó y dejó claro que Mario Kreutzberger no tuvo nada que ver.

Además, hizo un llamado a las mujeres a denunciar este tipo de acosos o abusos. "Las mujeres debemos decir estas cosas cuando nos pasen, a pesar que creamos que no nos van a hacer caso. Así podemos empezar a limitar a aquellos cobardes que abusan de las mujeres o se sobrepasan con las chicas por como visten", concluyó.

