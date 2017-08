La licenciada reprochó la polémica que envolvió a su hermano el fin de semana.

Kel Calderón fue categórica y rechazó los dichos de su hermano en redes sociales. En ellos que agredía a una mujer, por su condición económica y su apariencia física.

Todo comenzó cuando se filtró la imagen de una conversación en la que Hernán Calderón, hijo de Raquel Argandoña y el abogado Hernán Calderón, agredía a una joven, que supuestamente era la hija del cantante chileno, DJ Méndez, Steffi Méndez.

Aunque Hernán Calderón se defendió diciendo que las agresiones habían sido mutuas, y que los posteos de la contraparte fueron borrados, su hermana Raquel no justificó el trato del joven hacia otra mujer, y escribió una extensa carta disculpándose por los dichos de su hermano.

"Mi hermano siempre será mis ojos, y el amor que le tengo no lo va a cambiar nada, pero esta vez su actitud fue una vergüenza, y merece que se le reproche como tal. Nada justifica que se trate mal a una mujer, mucho menos con ese tipo de expresiones y por lo mismo no puedo más que pedir mis más sinceras disculpas tanto a la persona que se vio afectada (que tengo entendido que no era @steffi.mendezz ) y también a Steffi, mujeraza a la cual conozco y por quien siento el más grande de los respetos (con la que además me contactaré en privado)", expresó la licenciada.

"Con el dolor de mi alma tengo que decir a nombre de TODA mi familia, que los dichos de Hernán no nos representan para nada, él ya es Un hombre grande no un niño, ya esta en edad para hacerse responsable de sus actos. Por mi parte, no me voy a esconder y le pido DISCULPAS a ellas dos y a cualquier otra mujer que pueda haberse sentido afectada con su lectura. Estos actos tienen que condenarse SIEMPRE, vengan de quien vengan, a pesar de que les duela . Que nadie les diga lo contrario", concluyó.

Aquí puedes ver la carta en extenso que ya acumula cerca de 20 mil "me gusta".

