La actriz lo hizo de nuevo. Katty Kowaleczko rapó su cabeza cansada de teñir su pelo por canas.

Son muchas las mujeres que sufren todos los meses, y algunas más de una vez al mes, con tal de disimular las canas que aparecen con el paso de los año. Cansada de lo mismo, la actriz Katty Kowaleczko decidió raparse para esperar que el crecimiento natural de su pelo haga lo suyo y no volver a tener que teñirse el pelo.

DESCUBRE MÁS

Katty contó al programa SQP que no tiene ningún complejo en lucir su pelo cano. "Me pelé porque estaba aburrida de casi 30 años tiñéndome de colores para teleseries, para series, para otras cosas, no para mi vida. Y de repente dije 'oh estoy con raíz, tengo que irme a tapar las... ¿canas? ¿Por qué me las tengo...? ¿Por qué no me saco la tintura y soy yo?'", reflexionó.

Además, descartó volver a participar de algún proyecto televisivo que implique teñir su cabello. "Tendría que ser un tremendo proyecto, un tremendo personaje, para aceptar tintura", aseguró.

En este video de Radio Imagina, puedes ver el nuevo look de Katty.

¿En qué anda nuestra querida Katty Kowaleczko? Descúbrelo en este video 💚💚💚 y visita www.radioimagina.cl, te vas a sorprender 😉 Un vídeo publicado por Radio Imagina (@radioimagina) el 28 de Dic de 2016 a la(s) 8:41 PST

Descubre la nueva radioimagina.cl... Lo mejor de tu vida Una foto publicada por Radio Imagina (@radioimagina) el 26 de Dic de 2016 a la(s) 12:35 PST

Aquí, una foto de antes

Katty Ko te acompaña desde ya en una nueva ruta musical #Avenida881 Sintoniza! Una foto publicada por Radio Imagina (@radioimagina) el 26 de Oct de 2016 a la(s) 2:05 PDT

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO

Yoga: Rutina para mejorar la concentración, el equilibrio y rejuvenecer

Y EN IMÁGENES

Shakira: las fotos de su sexy transformación de estilo