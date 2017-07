La modelo Gabriela Zambrano fue víctima de duras críticas hacia su apariencia.

Todos podemos analizar el look de alguien, sugerir algún cambio, o solo dar una opinión, pero de eso a entrar en descalificaciones, hay una enorme diferencia. Fue eso mismo lo que pasó en el programa "Maldita moda", el viernes recién pasado.

MÁS: El horrible traje de baño con "pecho peludo" que es furor entre las mujeres del mundo

El fotógrafo Jordi Castell, panelista del programa de Chilevisión, descalificó de manera muy ofensiva la apariencia de la modelo venezolana Gabriela Zambrano.

En el espacio del programa donde se analizan a los "mejor y peor" vestidos, el comentarista de televisión, se refirió en duros términos a la ex conductora del tiempo, de Mega por usar un outfit que no fue de su gusto.

"La mini es muy sexy. La mini es una pollera que se ve muy bien en mujeres con piernas flacas, pero la señora aquí se comió el costillar", expresó Castell.

MÁS: Pezones falsos: una polémica moda y ¿una vía para combatir el cáncer de mama?

"Yo tengo dos tallarines que me cuelgan para abajo. Pero una mujer con esos jamones no puede usar mini", agregó.

Captura Glamorama.

Por su parte, la afectada conversó con el programa Intrusos y expresó su rechazo a las críticas. “El maltrato no es solamente físico, sino psicológico. Es grotesco que se diga en televisión y que se diga, además, en un programa que se trata de moda y que no salga de ahí. O sea, ya sale de esa línea y dices ‘ey, esto no va’. Cuando aparecen las descalificaciones, ahí es cuando te llama la atención y dices ‘ ey, ¿nos estamos yendo del foco del programa o estamos empezando otro?’”, expresó.

“Que un hombre hable así, de esa manera de una mujer, me parece súper desubicado. O sea, es contradictorio, desacredita totalmente esta campaña”, agregó Gabriela haciendo alusión en contra de la violencia hacia la mujer que protagonizó Jorgi Castell tiempo atrás.

Disfrutando de mi super bronceado @miriamorellanaE Una publicación compartida de Gabriela Zambrano (@gabyzambrano16) el 18 de Nov de 2015 a la(s) 3:23 PST

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

10 tipos de hombres misóginos que debes identificar