La periodista está feliz con los últimos resultados de sus exámenes.

El fin de semana que recién pasó, Javiera Suárez pidió a sus seguidores de Instagram que rezaran por su salud. La periodista, contó que esta semana era decisiva en cuanto a la evolución de su salud, por lo que necesitaba mucha energía positiva para este momento.

Finalmente parte de los resultados salieron exitosos y este miércoles, Suárez compartió un video que expresa toda la felicidad que siente por ir ganándole al cáncer. "Cuando te enteras que le vas ganado 1 - 0 al cáncer".

Aunque los exámenes no han terminado, la ex conductora de Via X, se mostró muy esperanzada. "Vamos por más goles en el partido de mañana!! 📿📿📿 #semanadeexamenes Gracias infinitas por sus rezos y energía!!!!", escribió.

Cuando te enteras que le vas ganado 1 - 0 al cáncer ... Vamos por más goles en el partido de mañana!! 📿📿📿 #semanadeexamenes Gracias infinitas por sus rezos y energía!!!! Una publicación compartida de Javiera Suárez (@javierasuarezoficial) el 6 de Jul de 2017 a la(s) 3:00 PDT

