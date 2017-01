Una cifra récord: más de 2.500 inscritos; diez años en el circuito mundial Ironman, y más de 5 millones de dólares en ingresos para el turismo de la región. Eso y más significa tener en Chile la denominada “carrera más linda del mundo”.

Por: Valeska Silva Pohl.

En 1987 fue la primera Triatlón de Pucón –con 600 metros de nado, 20 km. de ciclismo y 7 km. de trote, que ganó el chileno Cristián Bustos–; el 2001 se adoptaron las distancias de 1,9 km. de natación, 90 de ciclismo, y 21 de trote, pasando a ser la primera carrera realizada en Chile bajo el formato de "Medio Ironman" (Half Ironman), y el 2007 pasó a formar parte del circuito mundial de Ironman, pasando a llamarse Ironman 70.3 Pucón Chile. Para nosotras, comunes mortales que sólo disfrutamos viendo este hermoso espectáculo deportivo pero que poco o nada entendemos de lenguaje técnico, todos estos nombres se traducen en que nuestro Ironman de Pucón forma parte de las 20 fechas del circuito mundial, y se llena de triatletas profesionales chilenos y extranjeros porque entrega 35 cupos de clasificación para el 2017 Ironman 70.3 World Championship que se celebrará en Chattanooga, Tennessee, USA.

Este es el motivo por el cual la llamada "carrera más linda del mundo" concentra a tantas leyendas mundiales, empezando por el seis veces campeón del Ironman de Hawai, el estadounidense Mark Allen (58 años), a quien se suman otros deportistas de elite como el australiano Chris McCormack (43) –dos veces ganador del Campeonato Mundial Ironman el 2007 y 2010– y el argentino Óscar Galíndez (45), ganador 6 veces en Pucón.

Los 1,9 km. de nado son dos vueltas en las tranquilas aguas del Lago Villarica, teniendo como fondo el alucinante volcán del mismo nombre; luego agarran bicicleta para pedalear 90 km. rumbo a Curarrehue, y finalizan con 21 km. de trote, último segmento de la carrera, siempre flanqueados por los espectadores que reciben a los atletas a su llegada.

Este año se inscribieron 2.750 deportistas, cifra récord que supera por lejos competencias anteriores; de hecho, el año pasado fueron mil seiscientos los competidores.

Puede que no seamos expertas en Ironman, pero ver esta carrera es realmente precioso. Ideal si tienes la suerte de estar in situ, porque además puedes aprovechar de hacer alguno de los múltiples panoramas que ofrece esta preciosa ciudad; si no, TVN anunció que transmitirá en vivo.

Entonces, repasemos quiénes son los grandes favoritos, chilenos y extranjeros, hombres y mujeres, y las novedades de este 2017.

¡Vamos Chile!

La bicecampeona de la prueba y principal carta nacional, Bárbara Riveros, viene decidida a conquistar la triple corona. Bárbara despidió el 2016 de manera notable al finalizar segunda en el subcampeonato mundial en la categoría XTerra en Lake Crackenback, Australia, país donde reside, y recordemos que fue quinta en los JJ.OO. de Río 2016.

Una de sus rivales será la también chilena Pamela Tastets –nuestra portada el año pasado también por el Ironman– quien en octubre fue cuarta en el Ironman completo de Barcelona, con un tiempo de 9:20:16, con lo que se posesionó como la mejor chilena en su categoría.

Luz Poblete es otra destacada deportista nacional que llega la competencia como una de las 3 mejores triatletas a distancia del país. Con sólo 25 años viene precedida de exitosas participaciones en más de 25 competencias tanto a nivel nacional como internacional. Más conocida como Lucita, ha pasado toda su vida ligada al deporte. Actualmente vive la mitad del año en Boulder, Colorado, conocida como "la meca del Triatlón". Entre sus principales logros están el primer lugar en el Ironman Stealhead de Chicago el 2015, tercera en el Elite Pro Ironman Río de Janeiro 2015, y quinta en el Elite Pro Ironman Bufallo Spring Texas 2015.

También en damas aparece la joven Macarena Salazar, tercer lugar en el CAMTRI Triatlón American Cup de Mendoza 2016 y quinta en 2015 en la misma serie en Lima. En diciembre recién pasado ganó el Triatlón de Piedra Roja, y esta es su segunda participación en Pucón.

Veamos nuestros representantes varones. Felipe "Pipo" Barraza es triatleta formado en el Club Deportivo Universidad Católica desde los 6 años, hoy compite en series mundiales y copas del mundo de distancia Sprint y Olímpica, y su principal foco son los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. También de la Católica destacan los triatletas Javier Ubilla, sexto el 2015 en el CAMTRI Triatlón American Cup de Buenos Aires; Martín Ulloa, segundo en los Juegos Bolivarianos realizados en Chile a principios de diciembre, y Vicente Trewhela, que con sólo 21 años debutará en Pucón. La lista sigue con Roberto Rivera, top ten en los Ironman 70.3 de Pucón y Ecuador, y Gaspar Rivero, segundo lugar en el CAMTRI Triatlón American Cup Valparaíso 2016.

Pero también hay sorpresas que no vienen del deporte profesional, por así llamarlo. El actor Francisco Pérez-Bannen realizará el Ironman completo. "Este es mi bautizo", nos dijo orgulloso. "Siempre he sido muy deportista. Los últimos años he pasado por diferentes periodos, a veces mucha bicicleta, también nadé 5 años en el Club Providencia y he estado corriendo durante mucho tiempo. Hacía las 3 disciplinas pero en forma separada, y miraba de lejos el Triatlón. Por eso el Ironman de Pucón es mi bautizo".

Pero sí tienes experiencia en alta competencia...

Sí, la Maratón, donde también tuve un duro entrenamiento. En esta oportunidad me invitaron de la Rama de Triatlón de la Universidad Católica para hacer la Promotional Race; consulté cuánto tiempo me llevaría preparar el Triatlón 70.3, pero haciéndolo bien. Eso fue en agosto del año pasado, y se dio en un momento ideal porque ya no estaba con las grabaciones de la teleserie, entonces me permitió entregarle la dedicación que un desafío como éste requiere. En la preparación he sido ultra disciplinado. Para mí el compromiso es total, de lunes a lunes, muy exigente, durante los últimos 6 meses. He estado entrenando todos los días entre 3 y 3 horas y media, de ocho y media al mediodía. Los últimos días los horarios han ido variando porque acaba de nacer mi hija Matilda. Celebrar su nacimiento en Pucón con la carrera será un hermoso regalo.

¿Y cómo enfrentas este Ironman?

Estoy con muchas ganas y confiado. ¡La tarea ya está hecha! ¡Veremos qué pasa!

Las cartas internacionales

El canadiense Lionel Sanders, de 28 años, llega como uno de los grandes favoritos. El deportista originario de Ontario viene precedido de una marca difícil de igualar: hace pocas semanas logró el récord mundial en un Ironman completo con un tiempo de 07:44:22, y la última temporada se ha impuesto en tres eventos 70.3 (Panamá, Oceanside y Texas).

Otros triatletas destacados son el estadounidense Benjamin Collins, 33 años, actual campeón de Pucón, quien registra otros tres triunfos en Ironman con primeros lugares en Israel y Dublín; León Griffin, australiano de 36 años que el 2014 ganó el 70.3 de Timberman (Estados Unidos) y en 2015 triunfó en el medio Ironman de Melbourne; el argentino Gonzalo Tellechea, 31 años, triatleta olímpico, y el también argentino olímpico Luciano Taccone, 27 años, quien vuelve a Pucón después que el 2016 terminara top ten.

Entre las mujeres, la estadounidense Heather Jackson, de 32 años, se ha ganado un prestigio en Pucón, y tiene el segundo lugar en el Mundial Ironman de 2013. También de USA viene Alicia Kaye (33) que en 2015 se quedó con el quinto lugar en el Mundial Ironman 70.3. Ese mismo año en Boulder, Nueva York y Calgary fue primera, y el 2016 alcanzó el tercer lugar en el 70.3 de Lake Placid. A sus 46 años llega a Pucón la experimentada estadounidense Dede Gresbauer, quien en 2015 ganó el Ironman de Taiwán, fue segunda en un 70.3 de Puerto Rico y tercera en el 70.3 de Ecuador.

La australiana Carrie Lester, 35 años, es otra carta interesante. Culminó el 2015 en el primer lugar del Challenge de Ixtapa, México, y fue segunda en el 70.3 de Los Cabos y en el Challenge de Roth.

La argentina Romina Baggioli tiene experiencia en distancia olímpica y llega precedida de dos importantes triunfos durante 2016: dos primeros lugares de la CAMTRI Valparaíso y de Salinas, Ecuador.

AGENDA Y NOVEDADES 2017

Este Ironman 70.3 Pucón se realizará en un contexto especial; su organizador, el Club Deportivo de la Universidad Católica, cumple 80 años, trayectoria que será celebrada en grande durante todo el 2017 y cuyo punto de partida será esta prueba.

Entre las novedades, por segunda vez se incorpora a Curarrehue en los 90 km. de bicicleta y –debido a la gran cantidad de inscritos– el parque cerrado tendrá un diseño equivalente al de las grandes triatlones a nivel mundial, lo que entre otras cosas permitirá reducir el recinto en 250 metros de largo, facilitando el desplazamiento de los deportistas en las transiciones (que es el paso de agua-bicicleta y bicicleta-trote).

Si bien la carrera principal es el domingo 15, las actividades anexas empiezan hoy martes 10 con la apertura de la Expo Village Ironman Pucón. La agenda sigue el jueves 12 con la Baby Race by Britax, una carrera familiar de coches de guagua en los alrededores de la Plaza de Pucón que debuta este año y que consta de un recorrido de 3 kilómetros adaptado para la familia, con todas las medidas de seguridad requeridas para los 200 participantes.

El viernes 13 es el turno de dos carreras diferentes: la Kids Challenge, que en 6 categorías cuenta con 400 inscritos, y la Promotional Race, con 300 participantes de diferentes edades. En la categoría 10-11 años de la Kids Challenge, que larga a las 10 de la mañana desde la Playa Grande, corre nuevamente Sol Ottenhsimer, catalogada como la promesa del Triatlón nacional, quien por primera vez va como la más grande de su categoría; "siempre fue la más chica, pero acaba de cumplir los 11 años el 2 de enero", nos cuenta su papá, el destacado atleta Marcos Ottenhsimer. "Sol llega muy bien a la competencia, el 2016 ganó el Panamericano y varias carreras en Santiago. Ha sido un año victorioso, se ha posicionado rápido como número 1. Entre otras cosas salió campeona nacional de Aquatlón, campeona nacional de Duatlón y campeona nacional de Triatlón. Esperamos que ahora haga un Pucón igual de bonito, que lo siga pasando muy bien, tal como ha sido hasta ahora. La diferencia con otras carreras es que a ésta llega muy bien entrenada. Además se nota una Sol más grande, más adolescente, y ello no sólo en el sentido de cómo responde a sus padres, sino que está entrenando duro. Ya no es nuestra guagua, sino que está mucho más consciente de sus objetivos, de lo que quiere para este 2017".

¿Cómo se está preparando?

La Sol entrena todo el año las 3 disciplinas. Hasta hace 2 semanas nadaba sólo una vez a la semana, corría 3 veces y al mountain bike dedicaba una o dos veces. Ahora ella sola decidió cambiar y está entrenando prácticamente las 3 disciplinas todos los días. Porque como sabe que vienen de otros países, como Argentina y Brasil, quiere ir a ganar. Su objetivo este año es ir y ganar el Mundial Infantil, que será en Estados Unidos. Primero quiere hacer un muy buen Pucón, para así preparar su primer Mundial.

Se estima que a Pucón llegará una población flotante cercana a las 70 mil personas, entre deportistas, familiares, organizadores, medios de comunicación y turistas que veranean en la región, quienes se suman a los 30 mil habitantes de la zona.

Y no se trata sólo de deporte, sino que de una importante actividad económica para la ciudad y la región de la Araucanía, ya que sólo por concepto de alojamiento, por ejemplo, el Ironman se traduce en 2,5 millones de dólares para la industria hotelera. De hecho, el 100% de la capacidad ya está copada. Y la Expo Village, con más de 30 expositores, experimenta ventas cercanas a los 250 mil dólares cada año. En total se calcula en más de 5 millones de dólares los ingresos para el turismo en estos 6 días de actividades.

Si te preguntas qué es esto de la Promotional Race, no es cualquier cosa. Se realiza desde el 2011, está dirigida a deportistas aficionados que aún no están preparados para completar la totalidad de un Triatlón –pero igual incluye natación, ciclismo y trote– y es la puerta de entrada para intentar la carrera completa a futuro. Entre los inscritos de este año encontramos un nombre conocido de la televisión, la actriz María José Bello, quien debuta en esta carrera gracias a una invitación de la Rama de Triatlón de la UC. "Me encantó, porque efectivamente estoy en un equipo de running desde el 2010 más o menos. Estuve un tiempo parada por el embarazo y postparto (mi hijo tiene 1 año) pero ya estaba retomando el deporte. Que me invitaran a hacer algo que me encanta fue ideal.

Adoro las carreras outdoor, adoro Pucón, entonces siempre lo vi como algo que quería hacer".



¿Y tu relación con el resto de las disciplinas?

Nado hace años, me encanta, lo hago todo el año, de hecho no lo dejé nunca, ni siquiera cuando estaba embarazada. Lo único que tenía más abandonada era la bicicleta, que la retomé ahora con los entrenamientos para el Ironman. La preparación en la UC no son sólo las disciplinas en forma independiente, sino también realizar las transiciones de una

a otra, ese proceso de pasar de una inmediatamente a la otra.

¿Cuál es tu meta con esta carrera?

Lo que pretendo es hacer esta Promotional Race completa, ver cómo me va. Me imagino que me va a fascinar, y prepararme para el próximo Pucón para el Ironman 70.3, donde uno tiene que incluir rutinas más rígidas y estrictas. Ese es mi propósito.

La destacada deportista nacional Valentina Carvallo –que tiene casi 7 meses de embarazo– en esta oportunidad también está en la Promotional; se está preparando junto a Pablo Vásquez, de 23 años, que será el primer atleta con Síndrome de Down que interviene en un Triatlón. "Por mi embarazo no podía competir en el Ironman 70.3, de ahí mi interés por participar en esta prueba desde otra mirada, como es el caso de la preparación que he llevado a cabo con Pablo. Estoy esperando un niño que se llamará Lucas, y me he sentido muy bien", señala la doble campeona de Pucón, de 31 años.

OTROS PANORAMAS EN PUCÓN

Paracaidismo y vuelos de turismo. Sky Dive Pucón (www.skydivepucon.cl) es una empresa dedicada al turismo emocional, extremo, casi contra la natura. Con ellos puedes hacer paracaidismo individual o en tándem (2 personas) por sobre los 9.000 mt de altitud, con vistas espectaculares a los lagos y volcanes de la zona, o bien vuelos turísticos que duran unos 45 a 55 minutos y donde se recorre gran parte del paisaje de la zona lacustre

Hidrospeed. En Aventur (www.aventurpucon.cl) ofrecen este deporte aventura para mayores de 14 años que promete diversión a full. Aquí te enfrentas a los rápidos con la ayuda de una pequeña tabla y estás en permanente contacto con el agua, debiendo superar múltiples obstáculos. Los descensos siempre se realizan con uno o más guías que velan en todo momento por la seguridad del grupo. Se realiza en los ríos Trancura y Liucura, en los alrededores de Pucón, y el recorrido es aproximadamente de 12 km, pasando por cinco rápidos clase III.

Planta cervecera. Otro panorama es almorzar en el restaurante Cervercera Crater, en la ruta Villarrica-Pucón, del cual se encarga su dueña, María Elena Schacht, junto a dos hijos. Y después recorrer la planta donde producen la cerveza artesanal premium Crater, a cargo del esposo, Juan Carlos Amand de Mendieta.

Casi en la frontera. Lagunas, saltos y ríos hay decenas en toda la zona de Pucón, pero la Laguna Quillelhue es menos visitada por su lejanía. Casi llegando al límite argentino por la carretera que une con Argentina, cercana al paso Mamuil Malal, aparece rodeada de cerros y el volcán Lanin. Un paisaje maravilloso, bosques de araucarias vírgenes, tranquilo e ideal para pesca. Se puede bajar a la laguna y recorrer, ya que hay pequeños senderos.

Y EN IMÁGENES:

