La actriz llegó a los 21K de la Media Maratón de Bogotá, tal como se lo había propuesto.

Todavía se emociona al pensar que logró uno de sus mayores desafíos deportivos, alcanzar los 21K a 2.630 m. de altura en la ciudad de Bogotá. La actriz chilena Camila López, junto a otros 9 capitanes de adidas runners de diferentes países de la región, participaron este domingo de la Media Maratón en Colombia.

Más: Así se preparó Cami López para la media Maratón de Bogotá a más de 2.600 m. de altura

La ex integrante de BKN llegó con lágrimas en los ojos a la meta, y contó a Nueva Mujer cómo se sintió durante la competencia. "Es la carrera más linda que me ha tocado vivir y la volvería a repetir mil veces por todo lo que sentí. Sé que todas las carreras son sentimientos diferentes, pero la gente, impactante, un cariño, te gritaban en tu cara "eres la mejor", "en tu casa eres la mejor" y eso para todas las que son dueñas de casa era la raja", expresó.

Consultada sobre qué le causó tanta emoción al llegar al final, dijo que pensó en su hijo. "Cuesta dejarlo al fin y al cabo. A mi me cuesta mucho dejar mi casa, dejar a mi hijo, siento que el esfuerzo igual es súper grande. Esto yo sé que me sirve mucho para la cabeza, para desafiarme a mi misma y un montón de cosas, pero dejar a tu guagua igual es duro, no es fácil, entonces eso me emocionó mucho", agregó.

Con lágrimas de emoción @camylopezl cumplió su desafío de los 21K en la Media Maratón de Bogotá ¡Estamos felices por ella! 👏🏼👏🏼👏🏼 #mediamaraton #bogota #colombia #adidasrunning Una publicación compartida de Nueva Mujer CHILE (@nuevamujerchile) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 4:22 PDT

Sobre la sensación que le quedó de la competencia, se mostró más que satisfecha. "Estoy super contenta, me doy cuenta de que puedo mucho y eso también es como súper importante, cuando te das cuenta de que das mucho más de lo que te imaginas, es como wow, y me motiva mucho también a seguir entrenando, y eso también me deja con un "quiero más"". El siguiente desafío de Camila es llegar a la Maratón de Berlín el 24 de septiembre de este año, donde pretende correr los 42 kilómetros. "Berlín es súper difícil, faltan ocho semanas. Yo voy a dar lo mejor de mi y que sea lo que Dios quiera", concluyó.