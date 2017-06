La actriz de 76 años fue parte de la campaña del Día del Padre de una multitienda, donde relata la relación con su padre y las razones de por qué solo se tatuaría por él.

Dos peces, uno azul y otro rojo, acaba de tatuarse la icónica actriz Gloria Münchmeyer. A sus 76 años la recordada protagonista de la cinta nacional "La Luna en el espejo" fue parte de una campaña de la multitienda Ripley, la que saldrá en los próximos días, a propósito de la celebración del Día del Padre.

DESCUBRE MÁS

Los dos peces representan el amor que sentía su padre por la pesca, el que a pesar de ser corredor de propiedades siempre tuvo esta actividad como su gran pasión.

"Mi padre siempre me llevaba a pescar con él, yo creo que era el lugar donde él se sentía mejor, en ese silencio, en esa soledad. Por eso elegí los peces, porque él era un pescador", confesó la actriz en el documental de la campaña, que estará disponible en las redes sociales de la casa comercial.

Se trata del primer y único tatuaje de la actriz donde busca homenajear a su padre, a quién no alcanzó a demostrarle que su camino por el arte y las tablas era el correcto. "Hoy me siento en deuda con él, no alcance a demostrarle todo lo que significó para mí. Me siento en deuda, y me doy cuenta hoy cuando vieja en realidad. Por eso elegí llevarlo acá (en la piel)", comentó Münchmeyer.

Al respecto la actriz indicó que si su padre se hubiese enterado del tatuaje pondría una cara de sorpresa, pero que igual la apoyaría, como muchas otras veces lo hizo.

"Justamente llegando a esta etapa, uno se pregunta y qué importa (hacerse un tatuaje) porque cuando tú tienes 18 años y dices este tatuaje es para toda la vida y tienes toda la vida por delante...pero a mi edad la sobrevida que tengo es mínima", finalizó Münchmeyer.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

10 frases sabias que te motivarán a practicar yoga

Y EN VIDEO

Activa la energía de tus chakras con esta rutina de yoga y mejora tu ánimo