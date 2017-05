La hija de Raquel Argandoña posó para una revista y mostró uno de sus pezones.

Los topless están dando de qué hablar esta semana y ahora le tocó a Kel Calderón.

Toda la polémica comenzó en el último capítulo de Vértigo cuando Vesta Lugg y Raquel Argandoña participaron de una conversación en la que se le preguntaba a Raquel si le gustaría que su hija mostrara algunas partes íntimas, como lo hizo Vesta Lugg en su último video Turn off the lights, donde se veían sus pezones. En ese momento, Argandoña respondió tajante que por ningún motivo. "NO". "Me muero... estás loco... le sacó la cresta", expresó. A lo que Vesta Lugg respondió, "Yo creo que claramente Raquel, no ha visto las fotos que Kel va a sacar el próximo mes".

Bueno, las fotos ya aparecieron y con ellas una ola de opiniones. En dichas imágenes, tomadas para la revista Issue, se puede ver a Calderón en topless, tal como lo adelantó Vesta, y en imágenes sugerentes.

En varios medios se ha cuestionado si este tipo de imágenes contribuyen o no en la carrera de Raquel, considerando que es abogada. Tanto así, que su papá Hernán –también abogado de profesión– , habló en Lun sobre las fotos se hija y dejó ver su desaprobación. "Encuentro que se expone innecesariamente. No tenía ninguna necesidad (de hacerlo). No es propio de una mujer empoderada. Con esa foto lo único que hace es caer en una situación ordinaria", declaró.

Por su parte, la involucrada no ha dado declaraciones, y ha seguido copartiendo en Instagram sus fotos.

#🍑 para @issue_official ft. @claudiorobles @tomasmeersohn @ibarriaa [sección BODY] Una publicación compartida de Raquel Calderon Argandoña (@k3lcalderon) el 21 de May de 2017 a la(s) 6:23 PDT

Desde hoy en @issue_official ✌️cumpliendo el sueño de trabajar con los increíbles @claudiorobles @tomasmeersohn y @ibarriaa 👐💛 Una publicación compartida de Raquel Calderon Argandoña (@k3lcalderon) el 19 de May de 2017 a la(s) 4:34 PDT

Este viernes en @issue_official 🙈 @claudiorobles @tomasmeersohn @ibarriaa Una publicación compartida de Raquel Calderon Argandoña (@k3lcalderon) el 17 de May de 2017 a la(s) 2:43 PDT

