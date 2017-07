La actriz debió ser internada a los pocos días de haber sido mamá por segunda vez.

La actriz que fue madre el pasado 1 de julio, lleva 11 días internada producto de una mastitis. Una infección muy dolorosa que puede afectar a las mujeres que están amamantando.

No han sido días fáciles para la youtuber. Según contó a Lun, cuando la fiebre llegó a los 39,9º partió a la clínica y de ahí no ha salido. "No lo estoy pasando bien, llevo muchos días con fiebre, internada. Esta mastitis se produjo porque mi guagua toma bien pecho, pero me hizo heridas en los pezones. Aunque sea un recién nacido tiene gérmenes en la boca y eso provocó la infección", aseguró.

Más: Mariana Derderián nos cuenta con qué tonifica su cuerpo

Las mujeres que han sufrido esta enfermedad durante la lactancia, saben lo dolorosa que es. Los pechos se inflaman, se hacen heridas en los pezones, hay fiebre y mucho dolor al amamantar, y aunque en la mayoría de los casos se supera pronto la infección gracias a los antibióticos, la actriz no ha tenido la misma suerte.

"Parte de la solución a la mastitis es que la guagua vuelva a amamantar. Por ejemplo, si estoy con herida abierta uso una pezonera (plástico con forma de pezón por el que toma la guagua), pero si están cerrando, vuelvo a darle de mamar y, si viene una succión fuerte, y se abre una grieta, todo de cero otra vez. A veces uso un succionador para sacar la leche que quedó en los pechos. Es súper doloroso", señaló.

Más: Carola Varleta y Mariana Derderian muestran sus embarazos con tierna foto

Derderian compartió en Instagram una foto donde aparece sosteniendo unos gel congelantes que le alivian en parte el dolor. "Cuando tus pechugas creen que tuviste trillizos #Mastitis Estos gel bien helados han sido lo mejor que me ha pasado", escribió junto a la publicación.

Cuando tus pechugas creen que tuviste trillizos #Mastitis Estos gel bien helados han sido lo mejor que me ha pasado #DollyPartonTePaseo #PechugaDeTrillizos #NoEsMuyElegante Los maravillosos Gel son #phillipsavent Una publicación compartida de Mariana Derderian (@mariana.derderian) el 17 de Jul de 2017 a la(s) 9:13 PDT

Aquí, una foto de la actriz y su bebé días antes de enfermarse