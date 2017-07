La licenciada se va de la casa de su madre.

Raquel Calderón finalmente dejará el nido. La panelista de Maldita Moda oficializó la noticia en su cuenta de Instagram con una foto donde muestra las llaves de su nuevo hogar.

Tras días subiendo historias en Instagram con adelantos de su nuevo hogar, como su clóset, la cocina y otros lugares del nuevo departamento, la hija de Raquel Argandoña, se irá a vivir sola.

"Ok People It's official! Tengo llaves a mi nueva casa ♥️🙌 [que @argandona.raquel puso en un llavero especialmente para mi y que cuidare hasta que tenga 40] ✨ #aterrada #nomequieroir 🙈💔", escribió junto a esta imagen.

En distintas historias ha mostrado los avances del cambio de casa:

En una reciente historia, se puede ver a su perrita Martina, quien dice la acompañará en su nueva casa, y a su madre profundamente emocionada por la partida de su hija mayor.

