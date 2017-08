La conductora está luchando contra un grave cáncer.

Han sido meses complejos para la salud de Javiera Suárez. La periodista ha tenido que luchar todo este tiempo contra un grave cáncer, que pese a tener el peor de los diagnósticos, ella parece estar ganándole.

Más: Mey Santamaría: "Mi objetivo es desinternalizar la mayor cantidad de niños"

Orquídeas para mí!!! 🌸🌸🌸 @victoriana.floreria Una publicación compartida de Javiera Suárez (@javierasuarezoficial) el 28 de Jul de 2017 a la(s) 3:28 PDT

Más: Megan Fox es criticada por permitir que su hijo se vista de princesa

La conductora se ha sometido a diversos tratamientos médicos, ha cambiado su alimentación y estilo de vida para mejorarse, y lo está logrando. Gracias a su experiencia ha intentado ayudar a otros a salir adelante, siempre con un mensaje de positivo en redes sociales. Ahora, su última reflexión frente al espejo, ha sido de las más emotivas.

"Mírate al espejo y date cuenta...

Que no te estás poniendo más joven.

Que el tiempo pasa en segundos y no en años.

Que los días no son feos porque está nublado, sino porque tu decidiste que así lo fuera.

Que tu vida está pasando ahora y no cuando jubiles y renuncies a eso que le llamas "maldito trabajo".

Que por algo cuando estornudas o haces un brindis, la salud va en primer lugar; porque tu cuerpo es un templo y más vale que lo cuides.

Entonces haz el ejercicio, mírate al espejo y date cuenta...

Que el orgullo mata y el perdón sana.

Que dentro tuyo vive una fuerza inconmesurable capaz de revertir hasta el más nefasto de los pronósticos.

Que más vale que te rompan el corazón cientos de veces, a vivir arrepentido por no haber amado nunca.

Que el miedo es el peor de los cánceres y aunque sigas vivo te mata por dentro.

Date cuenta que la vida es ahora y que hoy es un milagro.

Javiera Suárez"

Descubre más

Así fue el backstage de Mey Santamaría para Nueva Mujer