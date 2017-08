La conductora cumplió 40 años.

El pasado 30 de julio, Diana Bolocco cumplió 40 años. La animadora, que hace tiempo ha reconocido que está en una etapa plena en su vida, reflexionó sobre cómo llega a esta edad, y lo que espera de los años venideros.

"Inevitablemente he estado haciendo el ejercicio de revisar mi vida y me he acordado mucho de la Diana niña. Y por eso la foto. Por la sonrisa gigante. Porque no quiero olvidar nunca esa niña risueña, observadora a morir, preguntona, mandona, sensible, juguetona, decidida, amorosa, pero sobre todo, llena de sueños. Quiero rescatar cada una de esas características para la segunda mitad de mi vida", escribió junto a una imagen en blanco y negro donde aparece con una gran sonrisa.

Sobre su futuro expresó, "Quiero volver a ser esa niña, pero con el camino recorrido y la sabiduría que sólo entregan los años".

Y además, aprovechó de agradecer a todas las personas que la han acompañado. "Gracias a todos quienes han cuidado y querido a esta niña. Gracias a todos quienes se han cruzado por mi camino. Han hecho que me sienta la mujer más querida sobre la faz de la tierra (y eso los incluye queridos amigos de Instagram). Los 40.... pero ahora mirados desde mis ojos de niña....."

