La conductora de televisión Javiera Suárez viajó a Europa junto a su marido, el doctor Cristián Arriagada, para agradecer a la Virgen de los Milagros personalmente, por todo el proceso de curación que ha vivido, y el nacimiento de su hijo Pedro Milagros.

La mamá primeriza escribió un emotivo mensaje de las sensaciones que tuvo cuando estuvo junto a la imagen de la virgen. "Sentí que mi corazón vibraba, mis ojos se llenaban de un brillo especial, me era inevitable no sonreír... no sonreírle a ella... nuestra Virgen Milagrosa que no sólo me ha regalado vida, sino también el milagro de tener a Pedrito con nosotros, el milagro de tener un marido excepcional al que amo profundamente, el milagro de tener una familia y amigos admirables, el milagro de contar con el cariño de todos ustedes. Gracias a ti Virgencita por todo y por tanto", escribió junto a una foto donde aparece muy feliz.

