Porque los papás tienen cada vez menos tiempo y sus momentos libres quieren compartirlos junto a sus hijos y no de compras, las tiendas online Babytuto y PulpoToys se preparan para ofrecerles grandes descuentos y novedades el próximo 29, 30 y 31 de mayo en el CyberDay, sin la necesidad de que se muevan de la comodidad de sus casas u oficinas.

Ambas tiendas entienden que existen distintos tipos de mamás y papás, y que cada uno de ellos necesita productos a su medida, pensados en su propia realidad. Por eso es que tanto en Babytuto como en PulpoToys se pueden encontrar una gran variedad de productos para hacer la vida más fácil y entretenida. "Comprendemos las necesidades y los tiempos de los padres, por eso nuestro objetivo es que los usuarios encuentren todo en un solo lugar y lo reciban en la puerta de sus casas. No hay un e-commerce en Chile que tenga el mix de productos que podrán encontrar en Babytuto y en PulpoToys" dice Daniela Lorca, CEO de Babytuto y PulpoToys y emprendedora Endeavor.

Todo lo que necesitan los padres para la crianza, seguridad, entretención y desarrollo de sus hijos, lo podrán encontrar en estas dos tiendas online hermanas, las que ofrecerán a sus clientes más de 1.500 productos con descuentos, entre sillas de auto, coches, artículos de salud y seguridad. Para quienes están embarazadas, estos días son ideales para comprar toda la pieza del bebé y los productos de viaje, ya que los descuentos serán hasta 70% off en Babytuto y 65% off en Pulpo.

"Durante estos tres días los papás y las mamás no solo encontrarán las mejores ofertas, si no que los productos más novedosos. Habrán más de 300 marcas, con muchas novedades traídas desde EE.UU. y sumamente innovadoras" comenta Paula Valverde Ferrer, Gerente de edición y Servicio al Cliente de Babytuto y PulpoToys. Estos serán algunos de los descuentos que se podrán encontrar: Pampers tendrá 40% off; Coche Travel System 43% off; Britax hasta 35%; y coche Uppa Baby (nueva marca estadounidense en Chile, de gran calidad y vanguardia) con 45% off.

Además de los productos típicos, pero sumamente necesarios como coches, pañales, cojines maternales o leche en polvo, Babytuto ofrece novedosos artículos como el guante mordedor para la dentición, para niños de 3 a 6 meses, esterilizadores, gel fortalecedor para pezones, pruebas de alcohol para lactancia, cubre mamadera con forma de animal, ideal para transformar la hora de comer en un momento divertido, protectores de enchufes, calzones de entrenamiento y sillones inflables para que los niños disfruten con sus amigos.

En el caso de PulpoToys, la página de juguetes para niños y juegos de mesa para toda la familia, tendrá con descuento mesas de trabajo de carpinteros pensadas para los más pequeños de la casa a 83,8 cm del suelo, kits para aprender los órganos humanos, juegos del sistema solar, microscopio para niños, muñecas temáticas, como la futbolista o la ingeniera, triciclos, y mucho más.

Lo único que tienen que hacer las personas, es ingresar el 29, 30 y 31 de mayo a www.babytuto.com y a www.pulpotoys.com, y encontrar todo lo que necesitan y más, con las mejores ofertas.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

15 ilustraciones divertidas de todo lo que implica ser mamá