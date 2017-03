"Me saqué los melones". Así aunció la noticia María José López, que se sumó a la lista de famosas que renunció a los implantes XL.

La esposa de Luis Jiménez se aburrió de su gran delantera y de los implantes que cargó por años. "Cuando me las puse creía que la belleza estaba basada en la sensualidad y que esas cosas gigantes por lo tanto me harían " sexy " hoy en día creo que no necesito de eso para sentirme segura de mi misma y "sexy"", explicó en Instagram.

Consultada por sus fans sobre su apariencia distinta durante varios días, decidió contarles en la misma red social sus razones para tomar la decisión.

Así lucía antes de la operación.

Cuando Fb te recuerda esto y piensas " q x... me pasó ? Jajajaja 🤦🏼‍♀️😍 mañana mismo vuelvo con toooodo al gym 🏃🏼‍♀️🏃🏼‍♀️🏃🏼‍♀️🏃🏼‍♀️🙎🏼🙎🏼ya si tampoco me quejo pero me gusto más fit , no tan flacucha como ahora(en lo personal no me gustan los cuerpos de niñita de 10 puro huesito si tienen problemas es una cosa pero si es por mala alimentación no transo ) #2añosatras #lasmujeresnuncaestamosconformes 🙄 Una publicación compartida de Maria Jose Lopez Y Luis (@cotelopezm) el 22 de Feb de 2017 a la(s) 2:21 PST

Y así luce ahora.

☀️☀️☀️☀️☀️🌈HOLA hOLaAA!!!! SSSSSiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!! Pueden decirlo !!!!!! " ¿¿...Y OTRa VeZ ESTÁ wna DE VACaCIONeS ?!!!!!?!!🙄🙄 jajajajajajajaja siiiiiiiiiii ni yo me lo creo !! Pero le dieron 2 semanitas a mi bebe libres 😍😍 Una publicación compartida de Maria Jose Lopez Y Luis (@cotelopezm) el 4 de Mar de 2017 a la(s) 11:17 PST

😍🤤Miren los colores !!!!😱la foto está sin ningún filtro😱 ( y no es pa quebrarme que estoy rica porque ni me veo jajajaa es para que vean los colores maravillosos, es que fíjense en el agua que está más atrás es aún más clarita! ) Pd: a veces creo que la gente piensa que yo tomo un porcentaje de la agencia de viajes cada vez que he recomendado esta isla por que le doy taaaaaaanto color promocionándola que parece que la vendo yo jajajajjaa pero es que realmente es HErmosisisisisisisima no hay comparación .( Islas Maldivas ) Una publicación compartida de Maria Jose Lopez Y Luis (@cotelopezm) el 4 de Mar de 2017 a la(s) 11:22 PST

