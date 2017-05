La actriz compartió una foto en la playa que sacó aplausos en Instagram.

Mónica Godoy publicó en su Instagram una foto en bikini que se llenó de likes. "Del calendario kuma como dice un amigo x ahí ✌️#FelizMiercoles 😊", escribió la actriz junto a la imagen.

Del calendario kuma como dice un amigo x ahí ✌️#FelizMiercoles 😊 Una publicación compartida de Actriz, Twitter @_monicagodoy_ (@monicaagodoy) el 31 de May de 2017 a la(s) 6:21 PDT

La actriz demostró que los años realmente no pasan por su cuerpo. Tiempo atrás, Godoy comentó a Nueva Mujer, qué rutinas mantiene para mantenerse con el paso de los años. Dentro de sus hábitos están el no usar mucho maquillaje, y siempre hidratar rostro y cuerpo.

"Desde que soy mamá de dos, tener una rutina de belleza es un lujo que pocas veces consigo, pero cuando sucede es sólo de cara y consiste en limpiar y aplicar contorno de ojos, sérum anti-age y crema hidratante con factor solar, explicó.

Sobre su alimentación, indicó que aunque no se limita a la hora de comer sí dejó un alimento. "No me privo de nada, disfruto la comida. Dejé la leche de vaca porque me cae mal", aseguró

Dentro de sus alimentos imprescindibles de su dieta, indicó que nunca le pueden faltar té y kiwi, que consume a diario.

