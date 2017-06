La argentina habló de las redes sociales y reflexionó sobre la importancia que le dan algunas personas.

En el marco de la promoción de la última película de Benjamín Vicuña donde actúa con China Suárez, "Los Padecientes", la transandina nos habló sobre una polémica que vivió hace algunas semanas en Instagram, donde la criticaron por publicar fotos donde se veía muy delgada, a juicio de algunos de sus seguidores.

Consultada por las críticas hacia su cuerpo y si le afectan en su autoestima, tiene claro que ya es un tema superado. "Al principio cuando era más chica sí, por ahí era más tremendo decir, porqué me están diciendo esto si yo estoy perfecta, estoy bien de salud. Pero ahora lo importante es que mi familia lo sabe, mi entorno lo sabe y yo estoy con buena salud. Jamás quisiera dar un mensaje equivocado, pero la gente también habla porque le gusta criticar y hay gente mala en todos lados", reflexionó.

Y aclaró que no tiene ningún problema con su peso. "Lo importante es que estoy bien de salud, estoy en mi peso según el médico".

En relación a la exposición mediática y el uso de redes sociales, la actriz prefiere bajarles el perfil. "Hay que restarle importancia. Lamentablemente crecemos en una generación donde todo es publicable, donde si uno no pertenece, la gente se deprime", explicó y agregó que en ningún caso es algo que le quite el sueño. "Yo las uso, me divierte, sirve para comunicar, para estar más cerca de la gente que te sigue, pero no me vuelvo loca por redes sociales no", puntualizó.

