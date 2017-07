La ex Miss Chile habló para visibilizar una realidad que puede estar afectando a miles de niñas.

Luego de la cantante chilena Camila Moreno confesara que fue vicima de abusos en su vida y carrera profesional, en el programa de La Red, "Hola Chile", la panelista, Camila Recabarren también quizo contar su testimonio para visibilizar lo que muchas mujeres y niñas sufren diariamente.

La ex Miss Chile quizo denunciar la normalización del abuso hacia las mujeres que existe en la sociedad y puso un duro ejemplo. "He escuchado muchas veces que una niña cuenta un abuso de un pariente y la familia dice 'ah, pero en todas las familias hay un tío que toca a las sobrinas' y como que normalizan eso y me parece súper grave".

Ante la fuerte declaración, el conductor Eduardo de la Iglesia le preguntó si le había pasado a ella, a lo que ella respondió que "sí", y agregó que, "es primera vez que lo estoy contando, pero lo quiero pasar así rápido".

Los animadores del matinal le pidieron que contara sólo si ella quería. "Nadie me apoyó, nadie hizo nada, lo conté a los 15 y venía pasando desde los 8", dijo, argumentando que justificaban la acción de este pariente con su excesivo consumo de alcohol, expresó.

