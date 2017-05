La pareja terminó su relación y lo anunció por redes sociales.

Durante su relación, la pareja –que se hacía llamar "Joamila"–, por la combinación de sus nombres Joaquín y Camila, y se ganó el cariño de cientos de fans, llegó a su fin. Así lo confirmó la ex Miss Chile en su cuenta de Instagram.

Recabarren se despidió de Joaquín y le deseó lo mejor por redes sociales. "Fue una linda historia de amor, gracias por todo @mendezjoaquin te deseo lo mejor en tu vida, LO MEJOR. Sobre todo en lo que involucra el CORAZÓN.- Lo profesional, lo material, inteligencia, son solo un accesorio. Hagamos crecer nuestro corazón, nuestros sentimientos... demos amor al mundo, no tengamos miedo a compartir estas bellas emociones que nos da la vida.... "La vida es una sola", mañana puede ser demasiado tarde.- Eres una Bella persona. Hermosos valores que te dieron tus padres, una persona muy sana, sensible, honesta y transparente que hoy no se encuentran tan fácil. Todos debemos seguir Nutriendo con urgencia sentimientos de esta índole. Fin del cuento ❤️ TKM (no hagan preguntas ni comentarios tontos acá pura buena onda. Como lo dije anteriormente somos dos personas maduras y ante todo honestas).- y lo más destacable que me enseñaste fue que no bastaba con ESTAR sino que era "CONECTAR" con mi hija. Gracias 🙌🏻"

Por su parte, Joaquín también dedicó bellas palabras a su ex, confirmando que terminaron en buenos términos. "Bueno aquí les contamos por nuestras redes, que con la cami decidimos terminar nuestra relación. Me llevó en mi corazón los mejores recuerdos, los mejores momentos que fueron miles! Los viajes! Las risas y los llantos! Gracias por todo tu cariño por cuidarme y respetarme todo este tiempo! Te quiero mucho!! Siempre me voy a acordar de este 4teto dinámico Vos, la Isa, la Nana y yo ! Gracias por dejarme formar parte de sus vidas! Y por apañarme y seguirme en mis locuras! Espero seguir viéndolos 🙂! Y que sea en esta vida! Por lo menos como amigos!

Gracias y más gracias!"

