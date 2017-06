En la última edición de nuestra revista Nueva Mujer, el brasileño se refirió a lo que llevó su relación con Vesta Lugg a su fin.

El brasileño Bruno Zanetti dijo en entrevista con Nueva Mujer, que su pololeo con Vesta Lugg no fructificó producto de la distancia.

"Bueno, todo el mundo sabe que mi última relación (con Vesta Lugg) se acabó justamente por la distancia. Entonces claro, no es fácil. Aunque uno trate de hacerse el tiempo para estar más presente, siempre digo que "el amor de lejos felices los cuatro". Es complicado mantener una relación a distancia, y más todavía cuando no dispones ni siquiera del fin de semana, porque yo viernes, sábado y domingo no existo", explicó sobre el quiebre entre ambos.

Sobre alguna eventual posibilidad de volver con la cantante, el bailarín fue enfático. "Por ahora no, estoy soltero y bien. Tranquilo. Es que después de una relación larga como la que tuvimos creo que es bueno estar un tiempo solo. Ya veremos más adelante qué pasa, aunque los detalles prefiero guardarlos para nosotros dos. Lo importante es que entre ambos se mantiene la buena onda".

Ahora, sobre sus planes y sueños sentimentales en el largo plazo, Zanetti indicó que le gustaría formar familia. "Me muero por tener un hijo, y qué más quisiera yo que tenerlo con una mujer con la que voy a estar por el resto de mi vida. Esa es mi idea de la familia perfecta; mi esposa, mis hijos y mis mascotas, que por ahora son mis únicas guaguas", concluyó.

