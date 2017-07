Están felices con el nuevo integrante.

Una fotografía compartida en Instagram con los hijos de Benjamín Vicuña tocando el vientre de actriz Eugenia "China" Suárez, abrió una ola de especulaciones sobre el posible embarazo de la argentina.

Más: Este es el anillo de compromiso que Benja Vicuña le dio a China Suárez

Sin embargo, la noticia que no fue confirmada hasta el fin de semana cuando la pareja del actor confirmó en Instagram la buena nueva.

"Estábamos buscando el bebé. La familia y amigos ya lo saben desde hace tiempo", contó la transandina al programa argentino "Ponele la firma".

Más: China Suárez responde a críticas por su supuesta extrema delgadez

Hace cuatro años todo tiene otro sabor, otro color, el cielo es mucho más azul y el sol brilla de verdad. Te amo con mi corazón Rufina de mi vida. Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 18 de Jul de 2017 a la(s) 2:23 PDT

Más: Eugenia "China" Suárez: "Es imposible no enamorarse de Benjamín"

Suárez también confirmó que su ex pareja y padre de su primera hija Rufina, ya sabía la noticia, y que fue la misma pequeña quien presintió el embarazo de su madre. "Rufina me tocó la panza y me dijo que estaba embarazada", detalló.

Descubre más

Así fue el backstage de la sesión de fotos de Eugenia Lemos para Nueva Mujer