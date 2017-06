La pareja terminó de la peor forma.

La argentina Aylén Milla fue invitada a Vértigo, y consultada sobre el quiebre de su relación con Marco Ferri, contó que no terminaron en los mejores términos. "Para mí el término fue patético, fue por Whatsapp", confesó.

Al parecer la relación comenzó a decaer cuando Ferri entró a un reality en España. "Las cosas no venían bien desde España, cuando me despedí de él sabía que no nos volveríamos a ver más. Yo sabía que tanta exposición iba a terminar la relación, estaba todo mal. Volví a Chile y seguíamos juntos".

Al borde de las lágrimas la modelo argentina aseguró que no se enteró que habían terminado hasta escuchar unas declaraciones de él. "Salió una chilena diciendo que había estado con él, al otro día otra chica y al tercer día salió él diciendo que nos habíamos tomado un tiempo, y yo le dije 'el tiempo te lo has tomado tú, porque yo no me he enterado'. A mí sí me afecta esta situación" aseguró.

Sobre si estaría interesada en volver a encontrar el amor en un programa de televisión, la transandina fue tajante. "Basta con el amor de reality, quiero una persona con los pies en la tierra, no alguien que quiera algo por la televisión".

