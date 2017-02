Está celebrando sus 10 años de carrera y dentro de poco lanzará su primer disco como solista. Una muestra más del talento artístico de este consolidado actor que siempre sorprende con sus habilidades. Lo elegimos en el día de los enamorados por su reconocido romanticismo y descubrimos qué busca en una relación.

Agradecimientos a Hotel Director.

Por: Carolina Palma Fuentealba. Fotografías: Gonzalo Muñoz. Producción de moda: Paulina Pradenas.

Make Up: Paula Bruzzone para MAC.

Desde que puso un pie en la televisión mostró que el talento artístico, en sus distintas facetas, era evidente, tanto, como el atractivo que causaba en el público femenino. Coqueto, romántico y muy atractivo, a sus 24 años ya celebra 10 años de carrera. Desde hace cinco prepara su primer disco, donde incluirá sus exitosos singles: "Hello" y "Lloré". "Todo este tiempo sirvió para aprender a ser un artista independiente, cómo trabajar en paralelo con la actuación y al fin ahora se dieron los tiempos y está casi listo", cuenta con entusiasmo Augusto Schuster.

En este trabajo encontraremos temas inspirados en el amor sin dejar de lado la sensualidad. Ritmos urbanos latinos. Una muestra es "Me enamoré", una canción que toma elementos del pop y el dembow, que se convirtió en su nuevo single.

Canta, compone, actúa -este año lo veremos en la vespertina de Mega- y baila como pocos en la escena nacional. Quizás esa característica lo llevó a trabajar en Argentina y a apostar por crear su disco en Miami con la producción musical de Christopher Manhey, ganador de 2 Grammys Latinos por el exitoso disco "Déjame Llorar" de la mexicana Carla Morrison. Allí, con su propio productor, compuso hasta dos canciones diarias, inspirado por el ambiente de esta ciudad y profesionales de diferentes nacionalidades.

"En estos cinco años hemos hecho muchas canciones, algunas ya quedaron atrás y nunca se mostraron. Es importante que el disco tenga una columna vertebral y que no sean canciones sueltas metidas dentro. El disco tendrá alrededor de 12 canciones, que escogimos entre más de 50".

Su vida sentimental se mantiene generalmente bajo secreto, aunque sabemos que mantuvo una relación por 4 años con Magdalena Muller, y tuvo una mediático pololeo con la actriz argentina Bárbara Vélez, con quien incluso quería llegar al altar. Se especula sobre algunos affaires, pero nada totalmente comprobado. No cabe duda que el amor es una de sus fuentes más importantes de inspiración.

¿Eres romántico?

Sí, soy muy romántico.

¿Cómo lo demuestras?

Es que me criaron puras mujeres: mi mamá y dos hermanas mayores. Tengo un lado femenino desarrollado. Soy muy sensible y logro conectar con las mujeres por eso. Mis parejas siempre lo destacan. Me gusta ser romántico y sensible.

¿Eres feminista?

Creo en la igualdad entre hombres y mujeres. Me crié rodeado de mujeres empoderadas. Toda la vida mi mamá llevó la plata a la casa, mis dos hermanas han luchado por sus carreras, son mujeres trabajadoras. La mujer merece y necesita el mismo espacio que tiene el hombre.

¿Cuántas veces te has enamorado?

No sabría decirte un número, pero me he enamorado de verdad más de una vez.

¿Te entretienen las películas románticas o te aburren?

Me gustan las comedias románticas y los dramas románticos. De hecho, me encantaría actuar en algún drama romántico. Te podría nombrar un clásico como "The notebook" o "Bajo la misma estrella".

Uno tiende a idealizar. ¿Te ha pasado que alguna pareja haya esperado más de ti?

No. Con las personas que he tenido una relación, hemos avanzado desde cero. Cuando conozco a alguien, independiente que si me llegó un comentario de ella, trato de verla sin ningún tipo de prejuicio, porque no se lo merece. Creo que todos deberíamos hacer lo mismo. Para empezar a salir con alguien, me tengo que dar cuenta de que ella hace lo mismo conmigo.

¿Qué te llama la atención de una mujer?

Cuando conoces a alguien que trabaja en la música o comparte un gusto, uno tiene más temas en común, pero no necesariamente será el amor de tu vida. A veces uno trata de buscar una idealización, pero eso traerá un problema, porque esa persona no va a ser lo que uno quiere que sea. Finalmente, uno tiene que buscar a una mujer que te acepte y uno aceptarla como es, sin cambiar ningún aspecto.

¿Te gusta conquistar o ser conquistado?

Me gusta conquistar.

Me imagino que no te es difícil conquistar a las mujeres de tu edad...

Sí, pero depende de la persona. Si quiero conquistar a alguien es porque sé que esa persona quiere conocer un lado de mí también. Pero más que la conquista, siempre será mejor ir conociéndose de a poco.

¿Te atraen las mujeres mayores?

Nunca me he dejado llevar por un número. Cuando he intentado conocer a alguien, nunca el número ha sido una condición para mí.

¿Has estado con una mayor que tú?

No me gusta hablar de esos temas (sonríe).

¿Piensas en el matrimonio?

No es un tema por ahora. Tampoco casarse por la iglesia es algo que busque.

¿Aunque en algún momento te ibas a casar con la actriz argentina Bárbara Vélez?

Uno puede tomar decisiones en ciertos minutos de la vida dentro de un contexto, y después te das cuenta de que eran algo apresuradas, aunque en ese minuto estaban correctas. En ese momento sentíamos que era lo que queríamos hacer, pero las cosas cambian y la vida sigue. Ahora, al igual que con mi trabajo, dejo fluir las cosas. No estoy buscando una pareja, ni una mujer, ni un hijo, ni un matrimonio.

¿Existe alguna diferencia entre mujeres argentinas y chilenas?

Diferencias hay miles... Es un error pensar que las mujeres son todas iguales, y lo mismo para los hombres.

¿Pero te gustan más las chilenas o argentinas?

Así como no miro el número, no miro la nacionalidad tampoco.

"NO HAY LÍMITES EN MI CARRERA"

Otra área en la que refleja su sensibilidad y la importancia del amor en su vida, es la música. Aunque está soltero, es el amor como temática, y no un estilo musical, el que une sus canciones.

Personalmente, ¿te gusta el reggaetón?

Totalmente, ¡me gusta! El reggaetón es bien urbano porque está mezclado con hip hop. A mí me encanta y lo bailo también. De hecho, tenemos canciones de reggaetón dentro del disco porque nos dejamos llevar por lo que iba fluyendo.

¿Qué imaginas sobre el éxito de este primer disco?

Nosotros apuntamos al público latino, aunque es difícil decirlo desde el lado independiente. De todas formas, me encanta trabajar de forma independiente porque manejo mi música, la financio y lo hago porque me gusta. Prefiero mantenerme así, y hacer llegar mi música a través de redes sociales y otras formas. Tengo una plataforma privilegiada en Chile, por lo que puedo hacer sonar mi música fuerte. El año pasado mi single "Lloré" estuvo en el número uno todo el año, y espero que "Me enamoré" tenga el mismo éxito. También quiero que la industria chilena siga creciendo y más artistas puedan tener una proyección internacional.

¿Qué sientes cuando te comparan con Justin Bieber?

No me siento representado. Siempre habrá comparaciones o críticas. Si uno se viste parecido a alguien, dirán que le estás copiando; o si te vistes diferente, dirán que te vistes rarísimo. Al final nunca complacerás a nadie. Mi mejor consejo es vestirte como quieras, y hacer lo que quieras hacer. Si tienes identidad y haces lo que te gusta, vas a trascender.

Te gustaría dedicarte sólo a la música ¿no?

Me gusta la actuación, me encanta todo este rubro. Gracias a Dios puedo decir que financio la música con mi otra pasión que es la actuación, y espero nunca dejarla. La televisión me encontró y ahí aprendí a trabajar. Eso habla también de la seguridad que hay que tener como artista, las ganas de ir descubriendo nuevas facetas.

¿Quieres volver al mercado argentino?

A mí me gusta mucho Argentina, pero las cosas fluyeron de otra manera. Además, mi contrato con Mega me permite hacer otras cosas para las cuales no tenía tiempo, como dedicarme al tema musical. Me encanta Argentina, volveré sí o sí. Amo la industria, a las fans. Son semillas que plantas y en el futuro recogerás los frutos.

¿Y el mercado mexicano?

Feliz llegaría al mercado gringo, mexicano, colombiano. Mi proyección no tiene límites. Voy a dejar que las cosas fluyan. Voy a mostrar mi música, voy a dejar que la gente la disfrute. Tenemos planeada una promoción a nivel regional en países vecinos, y de ahí iremos viendo. No pongo límites en mi carrera.

Así fue el backstage de la sesión de fotos de Augusto Schuster