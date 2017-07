A un día de correr en una de las competencias de running más importantes de Latinoamérica, la actriz, Camila López, capitana de Adidas y representante de Chile por la marca, nos cuenta –en exclusiva para Nueva Mujer– cómo se prepara para este desafío.

La actriz chilena, Camila López se ha estado preparando durante todo el año para correr en la Maratón de Berlín el 24 de septiembre de este año. Ahora, en la previa de la media Maratón de Colombia a realizarse este domingo 30 de julio –en lo que vendría a ser un ensayo de su participación en la corrida europea– nos cuenta en exclusiva para Nueva Mujer, cómo ha estado entrenando, y lo que dejó y agregó a su rutina, para lograr su mayor desempeño.

¿Cómo te has preparado para esta Media Maratón de Bogotá, y para correr 21 K, que es tu meta en esta corrida?

Mi entrenamiento durante este tiempo básicamente lo lleva el Cucho (Agustín Oyarzun), que es nuestro entrenador en Chile, y siempre hacemos cosas distintas. Ahora he aprendido un poco más sobre los entrenamientos y hay planes de entrenamiento. Por ejemplo, la primera semana se entrena fuerza, la segunda semana velocidad, la tercera semana es más lento, y así sucesivamente, uno va aprendiendo en base a lo que va viviendo, y lo que he hecho es dejarme guíar, me dicen "hoy tienes que correr esto", ok y lo hago, y voy preguntando cómo mejorar. Pero sin duda que el Chucho ha sido una ayuda súper importante.

¿Es la primera vez que corres en altura (2.630 m. de altura)?

Es la primera ver que corro en altura. Voy por primera vez el choque, estoy muerta de susto.

¿Qué te han recomendado para prepararte?

Creo que es súper importante estar como tres días previos acá, después como de 48 horas te pega el bajón, entonces estar como tres días antes es bueno, cosa de que mañana uno está mucho más aclimatado. Es impactante que cualquier esfuerzo físico que uno hace, desde que llegaste hasta hoy, que es mi tercer día, te cansas de una, eso es lo que me da susto. Entonces yo mañana voy a empezar con un trote lento como dijo el coach, con trote lento, hasta llegar a full.

3150 metros de altura #mediamaraton #Bogotá #monserrate 🇨🇴 #paisaje #momentosinolvidables #vida #bellacreacion 🙏🏃🏼‍♀️✌🏻 Una publicación compartida de Cami Lopez (@camylopezl) el 29 de Jul de 2017 a la(s) 9:58 PDT

¿En qué cosas piensas cuando estás corriendo?

De cualquier otra cosa que no sea correr. Me sirve mucho para liberar mi cabeza, en vez de pensar, trato de no pensar, que es un método también como de meditación. He ocupado el correr para eso. Hoy día yo no tengo un trabajo establecido, entonces para mi correr es mi momento conmigo misma, donde me encuentro con la Camila mamá, con la Camila dueña de casa, con la Camila que tiene miles de proyectos y cosas en cabeza, entonces se me vienen muchas cosas a la cabeza también, pero trato en lo posible de ponerle stop un poco a todo eso, y no pensar en nada. Y me pasa que no pienso en nada y me doy cuenta que voy preocupada de la respiración y empiezo a sentir mi cuerpo.

Sobre tu alimentación, cómo te has estado cuidando en el año

La verdad, es que no es que no me cuide, o que me cuide. Simplemente hay cosas que yo siento que me caen muy mal, o me caen muy pesadas, como por ejemplo, lo que le decía a la nutricionista; a mi me cuesta mezclar la proteína con el carbohidrato mucho, quedo muy pesada, entonces eso no lo hago. A mi el pan no es una cosa que me mate, entonces cuando tengo que comer pan, como pan negro, este pan Alemán y siempre voy encontrando cosas, o me llegan cositas de regalo a la casa. Encontré un queso crema saludable muy rico, no tiene lactosa ni gluten, eso lo mezclo con dulce de membrillo light, y un café, yo soy fanática de Nespresso que me encanta.

¿Has dejado algo para cuidarte?

Me gustan mucho los dulces ahora, no sé qué pasó, antes no me gustaban, no me llamaban la atención para nada, y ahora me cuesta y me ando imaginando un pedacito de queque. A mi me gusta cocinar, hago hartas cosas, y me encanta hacer cositas dulces.

¿Tienes algún tema con el peso, con cuidarte o verte de cierta manera?

Sí, tengo tema, sería mentira si te dijera no tengo tema porque entreno, mentira, o sea yo soy chilena de tomo y lomo absolutamente, tomo agua y me sale celulitis. Me encantaría ser de estas flacas que dicen, yo como un montón, mentira, no. A mi me gusta la comida, me encanta comer, soy de las personas que se mueve por comida. Llega la hora de la comida y me empiezo a saborear, pero yo lo único que me restrinjo es en lo dulce.

Cuando no estás motivada para entrenar, ¿de dónde sacas el impulso para hacerlo?

Es un pregunta que me sensibiliza, porque sale toda la parte maternal, es mi hijo. Cualquier cosa que me evoque a mi hijo, me emociona mucho.

¿Qué consejo le darías a las personas que no realizan actividad física, para motivarse?

Qué difícil. No sé si alguna vez han visto el video que hice para Adidas sobre empezar a correr. Esa es mi historia, es real, así fue. Y me sirvió mucho hacerlo también, como a revivir la historia para no volver a caer en lo mismo, pero yo era así, "mañana empiezo", ¡somos Chile!, todo lo dejamos para más rato, tenemos la enfermedad de la enfermedad de la procrastinación, todo lo dejamos para mañana.

Aquí, el video