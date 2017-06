La licenciada compartió en Instagram el último logro de su pareja, Pangal Andrade.

Orgullosa hasta más no poder. Así está Raquel Calderón tras el triunfo deportivo de su novio, Pangal Andrade luego de que saliera tercero en la exigente competencia de kayak North Fork Championship.

"Felicitaciones mi seco @pangalandrade por tu 3 lugar en North Fork Championship, la competencia de Kayak más difícil del mundo, no lo puedo creer!", escribió la licenciada de derecho.

Y agregó que pese a que no le gusta que Pangal se ponga en riesgo con los deportes extremos, lo apoya. "Sabes que encuentro horrorosas estas competencias asesinas y que no me gusta verte competir 🙈, pero ya que tengo nulas posibilidades de evitarlo, me alegro mucho de que sigas vivo y esta vez si me hubiese gustado estar ahí para felicitarte y celebrar como corresponde", agregó.

Por su parte, el deportista también compartió su logro en redes sociales. "Histórico el logro mas importante de mi carrera como kayakista. Tercer lugar en el campeonato mas importante y difícil de kayak del mundo dejando a chile en lo alto"

Se termino la competencia de kayak mas importante y difícil del mundo. Los niveles del río estaban gigantes, ahora a solo esperar los resultados y ver como los únicos dos representantes de chile quedaron. @egthekilla @pedroastorga . @samsungchile @kokatatusa @jackson.kayak @thulechile Una publicación compartida de Pangal Andrade (@pangalandrade) el 17 de Jun de 2017 a la(s) 5:09 PDT

