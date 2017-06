La actriz habló de las presiones que sufren las mujeres actualmente, sobre todo cuando se convierten en madres.

La instructora de yoga Antonella Orsini, sacó aplausos en Instagram con una reflexión de la maternidad donde reflexionó sobre lo presionadas que están hoy en día las mujeres en las múltiples tareas en las que se desempeñan.

La actriz y madre de dos hijas alegó contra la sociedad y cómo las propias mujeres nos hemos puesto muy autoexigentes. "Creo que ser madre es difícil en este mundo tan individualista y de esencia masculina. Donde trabajar y hacer lo que a uno le gusta, y criar al mismo tiempo parece una tarea casi imposible. Nos exigimos nosotras mismas, nos exigen nuestros hijos, nuestros jefes, los deberes, el sistema. Las mujeres trabajamos igual y ganamos menos. Somos enjuiciadas por trabajar más y por trabajar menos", expresó.

También, reflexionó sobre la difícil tarea que tienen las madres solteras. "Y a veces hay que sacar solas hijos adelante. Por un lado ser mujer es sinónimo de ser madre. Y la buena "madre" solamente es la que no explota, no grita, no pierde la calma y más encima cría con límites".

Y terminó diciendo, "Y no puedo ser perfecta, en ningún sentido!! Aunque luche cada día para serlo para ello".

