La actriz subió una fotografía en la que aparece amamantando a su hijo Luan.

Antonella Orsini ha sido siempre una ferviente defensora de la lactancia materna prolongada y una última imagen de Instagram viene a reafirmar su discurso.

La instructora de yoga contó que se encuentra en la última semana de lactancia de su hijo, Luan de un año y seis meses, y por eso compartió una hermosa fotografía de ella y su hijo en brazos antes del destete, a propósito también de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Más: Antonella Orsini realiza honesta declaración sobre la maternidad

La actriz además, acompañó la imagen con una carta donde relató cómo fue su experiencia que tituló "Amamanto".

"No tengo palabras para describir este momento tan importante en mi vida. Apenas lo tuve me enamoré y la simbiosis que logramos me hizo completamente feliz. Nunca me sentí más nutritiva, más productiva ni más suya ni más mía. Amamanté porque se me hizo natural, vital, mágico, animal, irrepetible. No fue nada fácil pero valió la pena. Porque sea como sea la experiencia que tengas, somos Diosas y mamíferas", escribió.

Y agregó que se acerca el fin de esta etapa. " Mi última foto con Luan antes del destete, de 1 año 6 meses. (agotada y chupada)".

Más: Antonella Orsini nos revela sus tips de belleza 100% naturales

Descubre más

Así fue el backstage de Mey Santamaría para Nueva Mujer