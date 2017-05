¿Has pasado noches de insomnio o te cuesta trabajo relajarte durante la noche? La mala calidad del aire tiene mucho que ver ¡Sigue leyendo!

Por Karen Hernández

Estamos viviendo una de las peores épocas con respecto al cambio climático en todo el mundo. El calor o el frío intenso (y los repentinos cambios de uno a otro), el cielo gris o con una nube anacarada de polvo, se han convertido en el despertar de todos los días.

Gargantas irritadas, ojos rojos, sensación de sequedad en toda la piel y el cabello son sólo algunas de las cosas que podemos llegar a sentir ante la exposición de contaminación, pero ¿sabías que también influye en tu estado de alerta y tu sueño?

De acuerdo con los investigadores que estudian el impacto del aire tóxico, la contaminación del aire podría estar directamente relacionada con la falta de sueño.

El estudio realizado por la Universidad de Washington, Estados Unidos, midió la eficiencia de sueño de 1,863 participantes es decir, la proporción de tiempo que estos dormían en una cama, durante la noche y la comparó al estado que tienen cuando se encuentran despiertos.

Se tomaron en cuenta factores como región de residencia, la edad, el tabaquismo y condiciones respiratorias como la apnea obstructiva del sueño.

Los resultados revelaron que aquellos que vivían en lugares con altos niveles de contaminación en el aire eran 60% más propensas a sufrir algún trastorno del sueño, comparado con quienes viven en zonas con mejor calidad de aire. Esto es por una mayor exposición a dióxido de nitrógeno y partículas conocidas como PM 2,5s que provoca enfermedades cróncias y fatiga.

Martha Billings, líder de la investigación, aseguró que existe un severo impacto en el sistema nervioso central y respiratorio de las personas por el paso del aire contaminado, lo cual contribuye a la mala calidad de sueño. En pocas palabras, el aire contaminado daña las áreas del cerebro encargadas de regular los patrones de respiración y del sueño. Cuanto más participantes estuvieran expuestos a la contaminación del aire, más horas en un día pasaban despiertos.

De acuerdo con Billings, la contaminación del aire causa efectos irritantes, congestión e hinchazón en las vías respiratorias superiores, lo cual provoca problemas respiratorios y afectaciones al sistema nervioso central, donde se controlan los patrones de sueño.

¿Cómo reducir el impacto de aire contaminado en casa?

- Comprar plantas de filtración de aire

- Mantener la humedad entre 30 y 50 por ciento

- No use fragancias sintéticas

- Mantenga los pisos limpios

- No fumar en habitaciones cerradas

