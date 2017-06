Hace más de 5 años que la periodista Carolina Bezamat empezó una verdadera cruzada para informar sobre la importancia de alimentarse sano. No se equivocó. Hoy en todo el mundo se habla de esta necesidad de cuidar nuestro cuerpo desde adentro.

Por: Carolina Palma Fuentealba

Carolina Bezamat es insulina dependiente desde pequeña. Quizás por esa razón se acercó de forma natural hacia alimentos que la sanaban. En esa búsqueda se sorprendió por la falta de información que manejamos, y decidió exponerla. La consideramos una pionera. "Quise trabajar en estos temas porque lo experimenté en mi vida y en mi mamá, que tenía una artritis. Para algunas personas es una moda, pero asumir un cambio de alimentación es prevención, justo lo que nos falta en Chile, que tiene altos índices de obesidad, diabetes e hipertensión".

Además de sus constante apariciones en "Mucho Gusto", de Mega, este año nuevamente conduce el programa "Súper Alimentos", 10 capítulos que estarán al aire hasta septiembre. Junto a su equipo ha viajado a diferentes partes del mundo, como Cuzco, Italia y Sri Lanka, para buscar las historias detrás de esos alimentos que curan. "En la Amazonía peruana me sorprendió mucho el camu camu, una fruta con 2 mil miligramos de vitamina C. La naranja tiene 100, para que comparemos. Ellos lo usan para tratar hipertensión, artritis, subir las defensas, energía, fertilidad. En Italia me llamó la atención que sea prioridad el cultivo orgánico, lo que le hace bien al planeta ahora que sabemos cómo la tierra está siendo afectada. En Chile aún faltan incentivo para los agricultores orgánicos, porque es caro producir", revela.

Además creó la página www.despertarensalud.com, que incluye diversas recetas, información sobre centros de salud en todo Chile, testimoniales y la descripción de los súper alimentos. Esto es algo de lo que puedes encontrar.

Papaya

Nos cuenta que regula el colesterol, previene la resistencia a la insulina, combate el estreñimiento y es un protector gástrico. "Venden papaya con estevia en varios lugares o puedes cocer la papaya. O simplemente comerla cruda, sólo hay que molerla en la juguera con miel para endulzar. Lo importante es no comerla cuando está verde, porque tiene mucho látex, que irrita".

Súper alimentos en Chile

En Chile encontramos súper alimentos como la palta, que regula el colesterol; el calafate, un poderoso antioxidante, y aceites de oliva extraordinarios, un ibuprofeno natural. "Con respecto a si se puede cocinar con este aceite, las opiniones son variadas. Un especialista me dijo que se podía cocinar si el aceite tenía un 0,2% máximo de acidez (aparece en la etiqueta). Ese es el mejor aceite. Tampoco tiene que tener olor a aceitunas, más bien los aromas se tendrían que relacionar a campo fresco, a alcachofa".

Diabetes

Carolina tiene diabetes tipo 1, así que conoce muy bien cómo funcionan los alimentos con esta enfermedad. "Con el tiempo me di cuenta que era mejor un pan integral, por sus nutrientes. El pan blanco no tiene nutrientes, sólo sube el azúcar. Me alimento muy bien: sólo productos integrales, bastantes antioxidantes, como calafate, maqui o kiwi. También controlo el estrés, para que no se desbalancee el azúcar. Uso muy poca insulina, porque mis hábitos me ayudan mucho. Los diabéticos tipo 2 pueden controlar su condición sin remedios si se cuidan. Algunos alimentos tienen cualidades antioxidantes y además regulan el azúcar en la sangre. Por otra parte, la gente debiera consumir sólo aceite de oliva, no vegetal, porque es inflamatorio".

Aceite de coco

"Uso mucho el aceite de coco, para cocinar, me lo aplico en el pelo, en la cara y hago un batido que me encanta: aceite de coco, leche de almendras, cacao, chía, media palta y miel. Full energía para la mañana y está lleno de nutrientes". Si hablamos de belleza, recomienda hacerse máscarillas, por ejemplo, hacer una pasta con arándanos machacados y el gel de aloe vera. También una máscara de palta o miel, que hidrata el rostro.

Cuidado con las frutas

Es cierto que las frutas son un alimento perfecto, llenas de minerales, pero conviene medir las porciones y el tipo de fruta si se padece de diabetes o resistencia a la insulina. "Mejor comer una manzana verde, porque contiene menos azúcar. Otras frutas buenas son el kiwi, arándano, calafate, murta, murtilla, frutilla, frambuesa. La naranja, la piña o la uva son más dulces y se deben dosificar". Por ejemplo, aconseja consumir máximo 6 granos de uva. Y, si eres diabético, come fruta con la fibra, no solo el líquido. Es decir, no exprimas la fruta, porque la insulina se dispara más rápido sin la fibra.

Mente, cuerpo y alma

"Somos seres integrales. Si pretendes tratar una enfermedad a través de la alimentación, te faltará regular tu estado emocional. Una persona que no está estable emocionalmente, o deprimida por años, provoca que el sistema inmune se deprima. Lo ideal es cuidar la alimentación y el estado emocional. Creo en la medicina integrativa, que puede incluir reiki, acupuntura y alimentación. Hay que aunar ciencia y espiritualidad".

Prevenir el cáncer

"Para prevenir recomiendo consumir alimentos que fortalezcan el sistema inmune, los con alto poder antioxidante. Estos combaten los radicales libres que hay en exceso en el cuerpo. Hay un patrón común en las enfermedades crónicas en el todo mundo: la inflamación. ¿Qué inflama? Azúcar, harinas blancas, frituras, alimentos procesados. ¿Qué evita la inflamación? Frutas y verduras. Dentro de los alimentos para combatir el cáncer está el brócoli, las hojas verdes y los berries".

Salud intestinal

Conviene consumir buenas fuentes de fibra. ¿Por qué? "El sistema inmune está bien si el sistema digestivo está bien. Tienes que mantener una buena digestión para absorber los nutrientes. Nos debemos preocupar de la flora intestinal, hoy llamada microbiota. Cuando los microorganismos malos ganan, comienzas a sufrir de inflamación y no absorbes los nutrientes. Cuando consumes probióticos buenos, absorbes bien los nutrientes. Hay buenos probióticos en cápsulas, pero también te puedes alimentar de fermentados, yogurt de pajarito, el miso".

Evita la carne

"Hace 6 años no consumo carne rojas ni pollo. Sólo pescado. No me gusta el sistema de producción de la carne, la crueldad que hay detrás y cómo alimentan a los animales. Además, la cantidad de agua que se necesita usar para producir carne es altísima, y es pésima para el sistema digestivo". Sí, está comprobado por la Organización Mundial de la Salud que consumirla podría, a largo plazo, provocar un cáncer. "Ideal dejar todo alimento procesado. Que la gente prefiera frutas y verduras, que haga guisos exquisitos. El jurel es sumamente nutritivo, junto con las legumbres", agrega.

Candidiasis

"Es un tema que se desconoce, y que hay que tocar. Muchos desórdenes metabólicos se relacionan con la cándida. Puede bajar el sistema inmune, generar desórdenes metabólicos. Cuando el intestino funciona mal, la absorción funciona mal. Pronto quiero hacer un reportaje sobre la cándida, porque cualquier problema a la piel o de digestión puede relacionarse con este hongo".

Nada de azúcar

Hace un tiempo nos queda claro que cualquier producto que contenga azúcar nos daña, pero cuesta hacer el cambio. "El azúcar no debe consumirse nunca, porque es veneno. Quizás alguna vez se puedan comer un helado si no hay helado sin azúcar, pero ojalá no. Prefiero recomendar que saquen el azúcar totalmente, porque el cambio es mucho. La energía cambia, estás más lúcido".

Restaurantes sanos

Cafetería orgánica y bioalmacén Vop (www.vop.cl) "Tienen increíbles postres de açaí, murta, arándanos y frambuesa".

Dirección: Augusto Leguía Norte 224, local 3, Las Condes

Amma Cocina Natural

"Recomiendo la leche con castaña de cajú, almendras y cacao orgánico. Es muy dulce, espesa, y sin azúcar. También prueben una hamburguesa de lenteja, con pan de betarraga y mayonesa de betarraga".

Dirección: Pocuro 2964 esquina Amapolas, Providencia.

