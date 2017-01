Los labiales con efecto mate están de moda, pero encontrarlos no es tan fácil. Si no estás dispuesta a gastar grandes sumas en actualizar tu inventario de lipsticks, aquí te enseñamos un truco que te encantará.

Kylie Jenner los puso en tendencia y la verdad, es que acertó bastante con los tonos mate. Su efecto, hace ver los labios más grandes y sensuales, y a diferencia del gloss, da una sensación más natural y menos pegote al tacto.

☺️ we used "North Star" "Duchess" & "Sandy" from #TheRoyalPeachPalette today.. Thank you thank you guys for the love today can't believe we sold out so fast. Follow @kyliecosmetics to stay updated on the next restock 🍑 Una foto publicada por Kylie (@kyliejenner) el 12 de Ene de 2017 a la(s) 5:51 PST

Pero todavía si no has encontrado los colores que te gustan, o bien, no quieres gastar dinero en labiales nuevos, puedes hacer que tus lipstick sean mate, sólo con un truco.

¿Qué necesitas?, un pañuelo desechable, un pincel y un polvo traslucido.

Sólo debes aplicar tu labial igual que siempre, aplastar tus labios contra el pañuelo y pasar el pincel con polvo traslúcido sobre el pañuelo en tus labios con pequeños golpecitos. Luego lo retiras, ¡y listo!

