Esta semana nuestra experta de Blow Up Bar viene a romper los mitos de que la coloración daña el cabello.

Muchas que nunca se han tinturado o decolorado el pelo no es que no lo hayan hecho por falta de ganas o interés, sino más bien por miedo a dañar el pelo. Así optan por retardar lo más posible la cobertura de canas o finalmente no llevan los looks de moda que les gustaría. En ese sentido, es común escuchar el clásico comentario "¿cómo si tienes el pelo natural y tan sano vas a dañarlo con tintura o decolorante?", lo que finalmente hace desistir cualquier intención de cambio de estilo, ante la posibilidad siquiera de causar un daño "permanente" en su cabello.

Algo similar ocurre en quienes sueñan con hacerse un cambio de look más drástico, ya sea el color según la tendencia de moda, varios tonos más claro o usar algún color atrevido como rosado o plata; siempre el miedo al daño es el primer stop en cualquier cambio de imagen.

Pues bien, se acabó el temor a resecar, debilitar o fragilizar el pelo. Llegó la hora de atreverse a jugar con el color de nuestro cabello, cambiar constantemente, tapar tus canas o simplemente empezar a iluminarlo de manera sutil cuidando tu pelo. Les voy a contar el secreto para lograrlo y que se vea sano y fabuloso.

Si lo que quieres es jugar con el color, ser rubia, tener diferentes tonalidades constantemente o sólo tapar tus canas sin dañar en lo más mínimo la salud capilar, el producto es Smartbond de L'Oréal Professionnel, con el cual no hay límites para cambiar el color.

Con el paso del tiempo las tecnologías de los productos de color han ido buscando mejor cobertura de canas, variedad de gama de tonalidades, menor tiempo de exposición en el cabello y menos uso de componentes y químicos dañinos como el amoniaco. Si bien los productos de buena calidad, la formulación de la mezcla correcta y la aplicación de ésta por un profesional con conocimientos y experiencia en el tema son esenciales para que los servicios de color (como balayage, visos, reflejos, matización de canas) no dañen tu pelo, aún existía una parte que no era manejable por los coloristas. Para solucionar esto –y que un buen colorista pueda lograr resultados increíbles sin dañar en lo más mínimo tu pelo– es que llegó Smartbond, la revolución de este año en el mundo de la coloración. Es un aditivo testeado por los mejores coloristas del mundo, el cual se añade a la mezcla de coloración o decoloración para proteger y fortalecer el cabello durante los servicios de color. Es una nueva generación de fortalecimiento de los puentes, el cual evita que se debiliten o rompan durante el proceso de color, logrando así que el pelo no se dañe. Como si todo esto fuera poco, hay un producto de la línea para utilizar en la casa, ¡y seguir protegiendo tu pelo!

En definitiva, si mezclas el uso de buenos productos de coloración o decoloración + un buen profesional que haga formulaciones y aplicaciones correctas + Smartbond, podrás cambiar el color de tu pelo; iluminarlo con reflejos, visos o balayage; decolorar, aclarar, oscurecer; tapar canas, y realizar todos los servicios de color sin miedo a que tu pelo se dañe y sin que esto sea una limitante. Atrévete a probar los tonos que siempre quisiste, a innovar y a lucir el pelo que sueñas sin temor de que se reseque, pierda el brillo o suavidad.

Ya puedes encontrar este servicio en BLOW Up y probar un servicio de color de excelencia.

Libera tu creatividad, ¡y atrévete a probar!

