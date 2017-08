Por redacción Nueva Mujer

Thalía se encargó de compartir que como parte de su rutina de belleza, se somete a un tratamiento estético denominado cavitación. Si alguna vez has escuchado de él sabrás que se trata de una técnica que ayuda a eliminar la celulitis y la grasa en zonas específicas del cuerpo gracias a ondas de sonido de baja frecuencia que afectan las células de grasa.

Si alguna vez has intentado este tratamiento estético, sabrás que se trata de una técnica que no es invasiva pues funciona a través de un aparato que se pone en contacto con la piel, al activarlo escucharás un pequeño sonido, pero no es molesto.

Hay tres tipos de cavilación, la real, la supercavitación y la cavilación médica. Para tratamientos estéticos la supercavitación es muy poderosa, 800 veces más que la normal de acuerdo con los especialistas. Ofrece resultados más rápido y en menos tiempo.

La duración y frecuencia de los tratamientos dependerá de la persona y sólo un especialista puede indicar por cuánto tiempo se llevará a cabo este tratamiento estético. Las sesiones duran 30 minutos en promedio. Debes estar consciente que no se trata de un tratamiento para perder peso, sólo ayuda a eliminar la grasa localizada que no puede deshacerse con una alimentación balanceada y ejercicios.

Aunque es un tratamiento que se ofrece en spas y centros de belleza con cierta regularidad, debes acudir con un especialista, para conocer si no hay una indicación médica que te impida llevar a cabo este tipo de tratamiento.

